Branchements sauvages, incendies, boitiers saturés : la galère de la fibre au nord de Marseille

L'enfer pour être raccordé à la fibre optique alors que le gouvernement promet un haut débit pour tous en 2025. De nombreux habitants et entreprises subissent des coupures internet répétées. Tous les opérateurs sont concernés à Marseille et aux alentours. Et comme partout en France, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, souligne des dysfonctionnements multiples : lignes sauvages, incendies volontaires, points de branchements vandalisés, boîtiers saturés.

ⓘ Publicité

"C'est une situation infernale", une habitante de Septèmes-les-Vallons

Le déploiement de la fibre en France est devenue une jungle hors de contrôle, des techniciens pas ou peu formés, et un mille-feuilles de sous-traitants qui rend illisibles les responsables autant que les clients impuissants. France Bleu Provence a vérifié l'enfer de la fibre au nord de Marseille, sur les communes de Septèmes-les-Vallons et Les Pennes-Mirabeau.

loading

Pierre, habite le quartier Jas de Rhodes aux Pennes-Mirabeau. "Il y a deux mois qu'on n'a pas d'internet. J'ai eu une dizaine d'interventions. Sept ou huit sous-traitants sont venus donc on n'a jamais le même. Quand ils interviennent, l'armoire est détruite, tout est cassé, débranché, le réseau est hyper saturé. Et bien sûr il n'y a pas de service après-vente !".

loading

Brahim, autoentrepreneur depuis 3 ans, et prestataire pour l'opérateur Orange, raconte l'état du réseau fibre au nord de Marseille. "On a des problèmes tout le temps, on sort de chez un client, un autre nous appelle. Le réseau est horrible".

loading

Le constat est si désastreux que le Sénat a voté le 2 mai dernier en première lecture, une proposition de loi pour remettre de l'ordre dans les raccordements optiques.

Selon l'ARCEP, 17 millions de foyers sont raccordés à la fibre en 2022 sur 24 millions qui sont éligibles. Et 55% des abonnés, subissent des difficultés avec internet selon la dernière étude de l'observatoire de la satisfaction client publié en avril 2023.