Les derniers préparatifs au centre Emmaüs de Bougival avant le salon porte de Versailles

Bougival, France

Dans la pièce du centre Emmaüs de Bougival dédiée à la vaisselle, une vingtaine de cartons sont déjà empilés. D'autres, vides, attendent juste d'être remplis. Comme les dix sites Emmaüs d'Ile de France, les compagnons sont en pleine préparation en vue du salon de dimanche, au parc des expositions, porte de Versailles. Sur 20 000 mètres carrés, les centres de toute la France vont proposer aux quelques 25 000 visiteurs mode, déco ou mobilier à petit prix.

"J'ai des assiettes, des verres... beaucoup de vaisselle", détaille Boubacar, le nez plongé dans le caddie où sont entreposés les objets qui prendront la route du salon. "J'ai des camarades qui sont venus, envoyés par la responsable pour nous appuyer. Beaucoup de filles, elles sont très efficaces." A ses côtés aussi, sa femme Halima, qu'il a rencontré au sein de la communauté Emmaüs de Bougival. Tous deux n'ont pas le temps de chaumer, il faut que tout soit fin prêt pour ce dimanche. "C'est notre quatrième salon, explique Halima. Je vends avec les bénévoles, ce sera un bon jour pour nous tous. Cela me plait beaucoup, c'est un grand jour ! Cela a beau être un dimanche, un jour de repos, j'irai avec plaisir !"

Cinq camions de marchandises partiront de Bougival

Un peu plus loin, le responsable Gabriel Poirion, dépose des étiquettes sur les meubles qui feront eux aussi le déplacement. Des meubles stockés et chargés dans les camions par Fred, un autre compagnon. "On a une petite table en merisier, avec tout l'équipement et les chaises, elle est pratiquement neuve, donc cela part au salon. Là, une petite console, assez ancienne. On va essayer de prendre ce qu'il y a de plus beau, pour que cela tape à l’œil. "

Chaque produit qui part au salon Emmaüs, porte de Versailles, est étiqueté avec soin. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une dernière ligne droite avant le salon, mais l’événement se prépare depuis longue date assure Gabriel Poirion. "Dans de nombreux endroits, les compagnes, les compagnons ou les salariés en insertion mettent du côté du matériel toute l'année en vue du salon et ont des idées très précises." Cadres, tableaux, beau linge ou petit mobilier facilement transportables par exemple. Cinq camions seront envoyés porte de Versailles depuis le site de Bougival. "On intervient aussi sur l'approvisionnement pour d'autre stands et on assure aussi la livraison, car on a des camions qui habituellement font du ramassage à domicile. Pendant une semaine ils livreront les achats des clients."

Michel, membre de la communauté d’Emmaüs à Bougival, a été choisi pour apparaître sur l'affiche du salon porte de Versailles. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La communauté de Bougival a été créé en 1954, quelques semaines après l'appel de l'Abbé Pierre. Il accueille environ 130 compagnons. L'un d'entre eux est particulièrement à l'honneur lors de cette 19ème grande vente : Michel a été choisi pour figurer sur l'affiche officielle du salon Emmaus. "Un aboutissement, quelque chose de très important pour moi. Une sorte de reconnaissance", explique cet homme de 62 ans, 35 passés au sein de l'association. "Comme disait Aznavour, pour une fois, je suis en haut de l'affiche. Ca me plait quand même. Sur le coup j'ai hésité, mais tout compte fait, j'ai bien fait !"