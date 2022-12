Brassards "One Love" aux amateurs en Loire-Atlantique : entre incompréhension et volonté de relayer le message

Le brassard "One Love" et la lettre envoyés aux clubs amateurs par la FFF.

Au mondial de football au Qatar, la France et l'Angleterre s'affronteront samedi 10 décembre en quarts de finale. Sur le terrain, ni Hugo LLoris, ni le capitaine anglais Harry Kane ne porteront le brassard "One Love", sous peine de sanction. Décision de la FIFA qui a interdit le port de ce brassard, en soutien aux minorités LGBTQ+, pendant la coupe du monde. La Fédération Française de Football s'est rangée derrière cette décision . Mais dans le même temps, elle a envoyé depuis la mi-novembre des brassards "One Love" à tous les clubs amateurs partout en France.

"On n'a pas à intervenir dans ce genre de choses"

"On essaye de passer par les clubs amateurs alors qu'au niveau professionnel on ne le fait pas. Ça me gêne un peu, réagit le président du club de foot de Saint-Sébastien-sur-Loire, Laurent Bloino. Je trouve qu'on entre dans des positions qui ne sont pas celles d'un club de foot. C'est dommage parce qu'on n'a pas à intervenir dans ce genre de chose."

Une question taraude certains présidents de clubs : pourquoi imposer aux clubs amateurs ce qu'on refuse à ceux qui ont une vraie puissance médiatique, à savoir en Equipe de France ? "On a l'impression que pour se rattraper, on nous demande à nous de porter la bonne parole au niveau de nos clubs. Pourquoi nous le demander à nous, au même moment ? C'est un timing malheureux à mon sens", s'étonne le président du club de Vieillevigne-La Planche, Yoann Bertin.

"Deux poids, deux mesures"

Et cela laisse dubitatif aussi au club de la Saint-Aubin-Guérande. "Il y a deux poids, deux mesures. On cherche encore la logique de la Fédération", lâche son président Emilien Houssais qui a exprimé son incompréhension sur les réseaux sociaux.

Mais ce n'est pas le port du brassard en lui-même qui pose question, poursuit Emilien Houssais. "On a demandé à nos joueurs s'ils voulaient le porter et ils ont tous accepté. C'est juste qu'ils cherchent la logique puisqu'aujourd'hui c'est plutôt le monde amateur qui véhicule la bonne image plutôt que le monde professionnel. C'est un peu dérangeant quand même !"

La FFF a accompagné ces brassards d'une lettre dans laquelle elle incite non seulement les clubs à les porter, mais aussi à communiquer autour de cela, notamment sur les réseaux sociaux pour montrer son "unité contre toute forme de discrimination".

"Des valeurs qui nous tiennent à cœur"

Au club de la Saint-Médard de Doulon, à Nantes, les brassards "One Love" envoyés par la Fédération ont déjà été portés plusieurs fois pendant les matchs des derniers week-ends. "Ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur à la Saint-Médard, de lutter contre toute forme de discrimination", souligne son président Jérôme Lebatard, précisant que ce type d'actions sont fréquentes dans son club.

Quant à la polémique autour de ces brassards, elle est secondaire pour Romain Ménard. "L'important c'est le message, tout simplement ! Pas ce qui se passe au mondial ou autre", estime l'éducateur chez les moins de 17 ans. Même si le président, Jérôme Lebatard, reconnaît que la distribution de ces brassards a pu soulever certaines questions au sein du club, notamment sur l'instrumentalisation, ou non, des clubs amateurs sur des questions politiques. "On dit souvent que le football est le reflet de la société donc il y a eu des discussions, des échanges. Libre à chacun d'adhérer ou pas, mais en tout cas, nous en tant que club, cette mission nous tient à cœur", conclut-il.