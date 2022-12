Brassards "One Love" envoyés aux amateurs : incohérent et hypocrite dénonce un dirigeant de club en Mayenne

C'est un brassard qui fait encore beaucoup parler de lui, le brassard "One Love" pour dénoncer toutes les formes de discriminations et en particulier celles qui visent la communauté LGBTQ+. Au Qatar, le pays qui organise la coupe du Monde de football 2022, les droits des gays, lesbiennes et trans sont inexistants, l'homosexualité est un délit.

Le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a demandé aux joueurs de l'équipe de France de ne pas le porter pendant la compétition : "j*'ai été l'un des leaders pour qu'il n'y ait pas ce brassard"* se félicite-t-il dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro.

Si au Qatar, ce brassard n'est pas le bienvenu, il l'est en France, à plusieurs milliers de kilomètres de la Capitale Doha et des autorités qatari. La FFF a en effet envoyé un courrier aux clubs amateurs de notre pays pour qu'ils incitent les capitaines des différentes équipes à le mettre lors des matches départementaux et régionaux le week-end.

Une situation vraiment hypocrite dénonce sur France Bleu Mayenne Hugo Le Roux le président du club de foot de l'Alerte d'Ahuillé : "je veux bien porter ce brassard, je suis ouvert d'esprit. C'est surtout l'incohérence qui m'étonne avec le discours qui a été tenu aux joueurs qui nous représentent à la coupe du Monde. C'est incohérent de la part de l'institution qui gère et l'équipe de France et le foot amateur. C'est pour se raccrocher aux branches, c'est pour se donner une bonne image à travers le foot amateur. Mais la meilleure vitrine, la meilleure exposition, ce sont les Bleus en ce moment".

Dans le courrier envoyé à chaque club amateur, la FFF a glissé deux brassards "One Love".