Bravo les femmes - Anne-Laure Rabier, une sportive landaise inspirante

Anne-Laure Rabier est une grande sportive. Elle enchaîne les défis : marathon, triathlon, trail, … et pourtant il y a quelques années, elle apprenait tout juste à courir.

C'est parti d'un challenge personnel, d'une envie soudaine de boucler la course des 10km du Moun … elle termine quelques années plus tard un marathon. Et ce n'est que le début !

Une sportive inspirante

Anne-Laure était en surpoids quand elle a commencé la course à pieds. D'abord un objectif, les 10km du Moun avec deux mois de préparation, puis une véritable révélation, celle du goût de l'effort physique et du dépassement de soi. D'un simple défi sportif s'est créé une passion du sport d'endurance.

10km, semi-marathon, half iron man, iron man (3.8km de natation, 180.2 km de vélo et 42.195km en courant- oui, tout ça à la suite, et dans la même journée …), elle enchaîne avec succès tous les challenges qu'elle se fixe.

Une traversée des Pyrénées seule face à elle-même

L'été dernier, elle s'est fixée une nouvelle performance sportive, la traversée des Pyrénées, qui s'est transformée en une véritable aventure personnelle. D'abord attirée par le côté physique du GR10, elle en a profité pour se recentrer et mettre au clair certaines épreuves de la vie qu'elle a rencontré dernièrement, comme le décès de sa maman.

Elle en revient déphasée mais grandie et doublement motivée pour réussir de nouveaux exploits sportifs.

Anne-Laure Rabier est un modèle de persévérance, de force, de douceur et d'humilité pour toutes les sportives et tous les sportifs qui cherchent une source de motivation.

Réécouter tous les épisodes :

Anne-Laure Rabier - Partie 1 Copier

Anne-Laure Rabier - Partie 2 Copier

Anne-Laure Rabier - Partie 3 Copier

Anne-Laure Rabier - Partie 4 Copier