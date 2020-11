Bravo les femmes - Sophie Avant, porte-parole du handisport dans les Landes

C'est une battante, avec un mental d'acier et la furieuse envie d'avancer … Sophie Avant - multi-championne de France de Tir à l'arc handisport - est à la tête du Comité Départemental Handisport des Landes pour permettre à chacun de s'épanouir à travers le sport.

Le sport et le handicap, une conjugaison possible

Le handisport s'est illustré ces derniers années sur les écrans et n'est plus un tabou ni une nouveauté. Mais il reste tout de même beaucoup de mises en place à faire pour permettre aux personnes en situation de handicap, de pratiquer un sport. C'est la mission principale de Sophie, qui organise avec son équipe du comité, des actions et partenariats pour soutenir tous les handisportifs du département.

Cette multi-championne de France de Tir à l'arc est bien placée pour connaître l'importance du sport et ses vertus. Devenue tétraplégique incomplète à 19 ans des suites d'un accident, elle a utilisé sa force de caractère pour rebondir et a su montrer que l'on pouvait s'illustrer dans un sport malgré le handicap.

C'est pour cela qu'elle œuvre quotidiennement au développement du handisport dans les Landes et pour donner envie à tous ceux qui le souhaitent, le droit, l'envie et la possibilité de s'épanouir à travers le sport.

A Réécouter :

Sophie Avant - Partie 1 Copier

Sophie Avant - Partie 2 Copier

Sophie Avant - Partie 3 Copier

Sophie Avant - Partie 4 Copier

Sophie Avant - Partie 5 Copier

Les informations pratiques :

Comité départemental Handisport

Hôtel du Département 23 rue Victor Hugo, 40 025 Mont de Marsan cedex

Standard : 05 58 75 58 76 ou 05 58 41 50 06

Courriel : cd40@handisport.org