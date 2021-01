"Bravo Monsieur et merci", les habitants de Saint-Nazaire rendent hommages à Joël Batteux l'ancien maire

L'ancien Maire de Saint-Nazaire, Joël Batteux est mort ce dimanche à 77 ans. Pendant plus de 30 ans, il était à la tête de la commune. Un homme qui avait pour ambition de dynamiser la ville portuaire, et réaménager le front de mer. Pour les habitants, il a fait beaucoup de bien à Saint-Nazaire.

Alors que les messages de politiques pleuvent sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Joël Batteux, l'ancien maire de Saint-Nazaire, les habitants aussi pensent à celui qui a été le maire de la ville portuaire pendant 31 ans. Un homme de gauche, qui avait pour projet de rendre Saint-Nazaire attractif, et plus accueillant.

Un font de mer métamorphosé

Le long du front de mer, la tristesse est immédiate à l'annonce du décès de Joel Batteux. Après trois décennies à occuper le siège de maire, forcément sur place, tout le monde le connait et tout le monde à un petit souvenir avec lui.

Un font de mer qu'il a d'ailleurs métamorphosé au fil de ses mandats. "Quand j'étais plus jeune, je venais courir ici mais j'étais le seul à faire ça parce que ce n'était pas vraiment un lieu convivial. Il y avait de la boue, de la terre... ce n'était pas du tout un front de mer, c'était très triste, très gris...", raconte Michel un retraité qui a passé sa vie dans cette commune au bord de l'eau avant d'ajouter, "Petit a petit, il a changé tout ça, c'est le jour et la nuit. C'est une très grande réussite".

"C'est une grande réussite"

Et le long de l'eau, les promeneurs tiennent tous le même discours. "On voit le résultat, je me rend tous les jours à mon bureau et je profite d'une vue extraordinaire, à ce niveau là, bravo monsieur c'est une réussite. Grâce a lui, à ses idées, et puis accompagné de gens compétents, le résultat est probant", reconnait Bernard qui pourtant ne partageait pas les idées politiques de l'ancien maire.

Aménagement du front de mer par Joel Batteux, à Saint Nazaire © Radio France - Nina Valette

Des kilomètres de bitume, victimes de leurs succès, hors crise sanitaire, s'amuse Anne : "le weekend c'est infernal ici, on ne peut plus se promener tranquillement. Même les gens qui viennent de l’extérieur le disent que ce n'est plus la même ville. Dès qu'il y a un rayon de soleil il y a du monde", raconte fièrement la retraitée.