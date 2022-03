Brécy : le village retrouve son commerce

La commune a donc pris le taureau par les cornes : elle a investi 600.000 euros (aidée à 55 % par l'état, la région et le département) pour restaurer entièrement l'ancien bâtiment qui a trouvé rapidement preneur. Depuis le 21 janvier, Aurore Prouteau a ouvert " les Comptoirs de Brécy " : un commerce multi-services qui fait même relais postal.

Le coin épicerie © Radio France - Michel Benoit

Dès 7H30, Aurore est sur le pont, 7j/7 ; elle a de quoi s'occuper : " bar, tabac, épicerie, restaurant, la boulangerie, le gaz, le pain cuit toute la journée sur place " énumère Aurore. " On est fermé simplement le lundi soir et le mardi soir. Tous les midis, on propose une formule avec un plat du jour différent. Et le weekend on propose un menu. Les gens jouent vraiment le jeu. On a beaucoup de passage. On a très peu de moments dans la journée où le commerce est vide. C'est vraiment chouette. Je réalise mon rêve d'enfant. On venait souvent ici quand j'étais petite. J'ai travaillé dans des chaînes de restaurants. Seul le chiffre comptait. Ici, je veux vraiment accueillir les habitants et apporter un peu de vie au village."

La salle de restaurant © Radio France - Michel Benoit

Aurore fait également relais postal et bientôt la française des jeux : une offre diversifiée, seul moyen de s'en sortir. Tous les matins, Dieu vient boire son café, Marcel Dieu, retraité de Brécy : " C'est impeccable. Y'a plus qu'ici où c'est possible. On a du pain, on a le journal. Je me sens en famille."

Les Comptoirs de Brécy abritent également le relais postal de la commune © Radio France - Michel Benoit

Lorsque Claudette a pris sa retraite après 35 ans de bons et loyaux services, la mairie a racheté le bâtiment et le fonds de commerce. La facture est lourde, mais au moins, le village vit encore : " Les banques étaient un peu frileuses. On a donc aussi acheté le fonds pour aider Aurore à aboutir dans son projet " détaille Christian Ferrand maire de Brécy. " Elle devrait le racheter plus tard, quand elle le pourra. Le budget est important : 600.000 euros. Il a fallu tout refaire aux normes, et on a aménagé un appartement à l'étage. La commune avait un peu d'argent et le loyer couvre l'emprunt. Ca coûte un peu mais franchement, pour l'instant, on ne le regrette pas."

Christian Ferrand, maire de Brécy © Radio France - Michel Benoit

Les habitants apprécient le service de proximité : " Cela évite de prendre la voiture. La boulangerie la plus proche est à 7 km." Aurore n'a qu'un seul souhait : pourvu que cela dure !