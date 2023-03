Brem-sur-Mer : des militants de Sea Shepherd affirment avoir été agressés par des pêcheurs

Deux bénévoles de l'association Sea Shepherd affirment avoir été pris à parti par des pêcheurs alors qu'ils tenaient un stand de collecte de nourriture à Brem-sur-Mer ce samedi 25 mars. Sur les réseaux sociaux, ils racontent avoir été "molestés, trainés à terre" et roués de "coups de genoux dans le visage" par cinq pêcheurs. Les bénévoles annoncent porter plainte pour coups et blessures.

"On a été alertés que des pêcheurs allaient venir mettre la pression sur les stands Sea Shepherd, raconte l'un des militants dans une vidéo publiée ce samedi . Alors qu'on était devant le Biocoop de Brem-sur-Mer, plein de pêcheurs sont arrivés. J'étais en train de filmer la scène, un pêcheur m'a pris au cou et m'a collé contre le mur, il a tenté de casser ma caméra. Les gendarmes sont venus calmer les choses et m'ont obligés à couper ma caméra", décrit-il.

Une décision du Conseil d'Etat qui passe mal

Les tensions entre militants et pêcheurs ne datent pas d'hier. "S'en prendre à nos équipes parce que nous dénonçons une hécatombe inacceptable de dauphins et que le Conseil d'Etat nous a donné raison et a donné raison aux scientifiques, c'est minable, inacceptable, écrit l'association sur son compte Facebook. Nous ne nous laisserons pas intimider." Lundi dernier, le Conseil d'Etat, saisi par trois associations pour limiter le nombre de dauphins morts, a ordonné au gouvernement de fermer des zones de pêche dans le Golfe de Gascogne.