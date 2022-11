Brésil-Suisse depuis le siège de Betclic à Bordeaux, "plus de 2,5 millions d'euros de paris sur le match"

"Les paris les plus fréquents ? Victoire de la France avec buts de Mbappé et/ou Giroud !" Martin Houdbine, directeur des paris sportifs et hippiques chez Betclic, ne cache pas un petit côté "chauvin". Poids lourd européen des paris en ligne, l'entreprise a ouvert à la presse les portes de son siège à Bordeaux à l'occasion du match Brésil-Suisse lundi soir.

ⓘ Publicité

Moquette verte imitant un terrain de football, ballons ronds et crampons à chaque coin de table... Sans surprise, chez Betclic, "on a principalement des gens qui sont passionnés de sport". Dans la trading-room, 14 bookmakers font évoluer en temps réel et dans une ambiance studieuse les côtes des matchs et des joueurs. L'ailier de la Seleção "Vinicius Junior, il a une côte à 3,5 euros parce que toute l'équipe du Brésil compte sur lui pour marquer", explique Julien Brun, directeur des opérations de l'entreprise.

"Nos traders que vous voyez ici sont traditionnellement basés à Malte, où se trouve notre opération de trading, mais exceptionnellement à l'occasion de la Coupe du Monde, on a décidé de rassembler les équipes pour être en capacité d'opérer au mieux les différents matchs", poursuit Martin Houdbine.

Les 14 bookmakers de Betclic venus spécialement de Malte jusqu'à Bordeaux pour la durée de la Coupe du Monde. © Radio France - Jules Brelaz

Si un match comme Brésil-Suisse engendre plus de 2,5 millions d'euros de mises en ligne, le gain moyen ne dépasse pas les 47 euros. "On ne gagne pas de grosses sommes d'argent en pariant", indique Julien Brun, le numéro 3 de Betclic. L'entreprise insiste par ailleurs : "85% des mises sont redistribuées comme la loi l'impose, et 76% des joueurs ont gagné au moins un pari en 2021".

Malgré ces chiffres, les sites de paris en ligne cristallisent souvent les critiques de la part d' associations et de collectivités en raison du phénomène d'addiction aux jeux, notamment chez les moins de 18 ans. "Le jeu, ça doit être un jeu et rien d'autre", répond Audrey Herblin-Stoop, directrice de la communication chez Betclic.

"On a une centaine de personnes qui travaillent au quotidien chez nous pour s'assurer que les joueurs ne basculent pas dans l'addiction. A partir du moment où on les a détectés, nous avons un accompagnement très précis, on leur envoie moins de sollicitations, moins de mail, on leur propose de faire des pauses, se mettre des limites et même les accompagner potentiellement vers l'interdiction volontaire de jeu. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on offre un divertissement, on a envie d'avoir des joueurs qui jouent de petites sommes, qui s'amusent. Un joueur qui se ruine, ça n'a aucun sens ni pour le business, ni pour lui."