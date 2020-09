Bressuire lance son budget participatif

Après le département des Deux-Sèvres, c'est au tour de la ville de Bressuire de lancer son budget participatif. Les habitants sont invités à déposer leur projet. Une enveloppe de 25.000 euros sera répartie entre les lauréats.

Qui peut participer ?

Toute personne résidant à Bressuire ou dans une de ses communes déléguées peut y participer. Il n'y a pas de condition d'âge, et cela peut se faire à titre individuel, collectif ou associatif.

Quels projets ?

La ville de Bressuire précise que les projets proposés doivent répondre à un impératif d'intérêt général et porter sur le territoire de Bressuire et de ses communes déléguées. Ils peuvent concerner des domaines comme la culture, le sport, la jeunesse et l'éducation, la solidarité et la santé, le numérique, la prévention et la sécurité, l'économie et l'emploi, le cadre de vie et l'aménagement de l'espace public.

Comment les lauréats seront-ils choisis ?

Début novembre, un premier jury étudiera la faisabilité des projets. Les dossiers seront ensuite soumis à un jury de sélection qui se réunira courant novembre. Ce jury sera composé d'élus et de représentants de la société civile (associations, jeunes, retraités, commerçants, habitants des communes déléguées...).

Comment participer ?

Les habitants peuvent retirer leur dossier de participation sur le site internet de la ville de Bressuire ou bien à la maison des associations. Les dossiers sont à déposer avant le 31 octobre 2020.