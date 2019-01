Bressuire/Saint-Varent : bataille de projets de crématoriums

Deux-Sèvres, France

Où va se construire le futur crématorium du nord Deux-Sèvres ? Deux projets se font aujourd'hui concurrence : un à Bressuire et un à Saint-Varent. Pour l'instant, aucune des deux municipalités ne veut abandonner le sien. Des projets qui répondent à un besoin. Aujourd'hui, les familles en deuil doivent se déplacer à Cholet, Niort, La Roche-sur-Yon ou Poitiers, avec les kilomètres et les délais d'attente que cela implique.

Saint Varent : "La décision est trop avancée pour faire demi-tour aujourd'hui"

Bressuire a voté en conseil municipal la semaine dernière le lancement de l'appel à candidatures. Saint-Varent, à une vingtaine de kilomètres plus à l'est, met en avant que sa décision, votée elle en 2017 "est trop avancée pour faire demi-tour aujourd'hui", explique le maire Pierre Rambault. Des concessionnaires ont déjà été reçus il y a 15 jours. "Et on est déjà à 30.000 euros d'engagés !". Une situation qui inspire de "l'agacement", à l'élu.

Bressuire : "Nous avons l'antériorité du projet"

Mais Bressuire aussi avance ses arguments. L'antériorité d'abord. "Nous nous sommes préoccupés de ce dossier dès 2010. Cela ne s'était pas fait parce qu'à l'époque la crémation n'était pas encore complètement rentrée dans les mœurs", précise Jean-Michel Bernier, le maire de Bressuire. Et puis il y a la population. "Le plus grand bassin de population se trouve à l'ouest de Bressuire", rappelle Jean-Michel Bernier qui compare ces discussions à celles qu'il y avait eu au sujet de l'hôpital nord Deux-Sèvres.

Deux éléments s'annoncent déterminants dans cette bataille : le Coderst, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui va donner son avis sur les projets présentés. Et puis le choix des candidats pour gérer ces équipements, quel site choisiront-ils ? Saint-Varent propose un terrain derrière le Dojo. Bressuire a deux emplacements possibles : boulevard de Poitiers ou la zone Alphaparc.

Reste aussi le dialogue. Les deux maires doivent se rencontrer pour discuter de cette situation.