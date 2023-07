Brest : 55 personnes dont 26 enfants risquent de se retrouver à la rue

Elles dormiront finalement à l'abri une semaine de plus. 55 personnes, dont 26 enfants âgés de 2 à 17 ans, seront à nouveau hébergées jusqu'au 19 juillet dans l'hôtel de la métropole brestoise qu'elles ont dû quitter ce jeudi 13 juillet au matin. A la demande de la préfecture, la ville de Brest a accepté de prolonger leur prise en charge, le temps que les services de l'Etat réexaminent leurs situations.

Déboutées de l'hébergement d'urgence

Ces personnes vivent dans cet hôtel depuis un mois, après être sorties du dispositif d'hébergement d'urgence. En cause selon la Ligue des Droits de l'homme, la baisse du nombre de personnes prises en charge chaque nuit dans le Finistère par le dispositif d'hébergement d'urgence. "La préfecture du Finistère a donc restreint les critères permettant d'être considéré comme personne vulnérable, et donc de bénéficier de l'hébergement d'urgence", détaille Olivier Cuzon, vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme à Brest. "Les enfants et les personnes âgées n'en font plus partie". Ces familles ont donc dû quitter les logements d'urgence qu'elles occupaient.

La ville de Brest a pris le relais, bien que ce ne soit pas son rôle. "L’hébergement d’urgence est de la compétence de l’Etat, à Brest comme partout en France", rappelle la collectivité. "Dans l’urgence, pour permettre aux familles qui jusque-là était à Brest, de réitérer leur demande auprès de l’Etat, le CCAS de Brest a pris en charge des nuitées d’hôtel". Une prise en charge qui s'achevait donc ce jeudi.

"Du jamais vu" à Brest

"C'est intolérable que des enfants se retrouvent à la rue" s'indigne Olivier Cuzon, reprochant à la préfecture un manque "d'humanité" face à cette situation. "Il y a toutes sortes de profils, certaines personnes sont à depuis quelques mois, d'autres depuis des années. Certaines ont demandé l'asile, l'Etat doit donc les prendre en charge. D'autres ont demandé des titres de séjour, mais la procédure n'en finit pas, car ils ne peuvent pas obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture."

"Nous avons déjà été confrontés à des situations de mise à la rue à Brest, et nous arrivons à les gérer à la marge, avec les associations de la ville. Mais 55 personnes d'un coup c'est du jamais vu. C'est impossible pour nous de les prendre toutes en charge, surtout l'été, quand beaucoup de monde est en vacances". Tous les enfants sont scolarisés, mais "le réseau de parents d'élèves, habituellement très fort, ne fonctionne pas en cette période".

La préfecture réagit

Ce jeudi soir, la Ville de Brest fait savoir que "les échanges de ce jour avec les services de l’Etat ont permis d’aboutir à la solution suivante : le CCAS de Brest poursuit la prise en charge de la mise à l’abri de ces familles jusqu’au mercredi 19 juillet, le temps que les services de l’Etat examine la situation de ces familles".

Contactée, la préfecture du Finistère rappelle que toute personne peut contacter le SIAO, service de l'hébergement d'urgence, mais que "la mise à l'abri des personnes par le SIAO (le 115) n'a cependant pas vocation à héberger durablement des personnes déboutées du droit d'asile et faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans présenter des vulnérabilités particulières et avérées."