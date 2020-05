À Brest, l'association Masques à Rade appelle aux dons

Rozenn Fichou et Mary Gourhant, deux des chevilles ouvrières de Masques à rade

Ils sont installés dans un local prêté par la ville de Brest et la SEMPI dans le quartier Bellevue : les bénévoles de l'association Masques à Rade, créée il y a deux semaines, appellent aux dons pour continuer à confectionner des masques, destinés aux professionnels et non aux particuliers.

5.000 masques ont été réalisés depuis mi-mars pour des professionnels de santé (ambulanciers, EHPAD, clinique de Kéraudren) mais aussi pour La Halte (association de lutte contre l'exclusion), les policiers brestois, la protection civile, ainsi que pour les commerçants et artisans reprenant une activité ces derniers jours.

Appel aux dons

De 10 à 15 couturières bénévoles peuvent désormais s'activer dans le local plutôt que chez elles. L'idée est ainsi d'avoir une chaîne de fabrication plus fluide.

Si l'association donne ses masques gratuitement, elle accepte toutefois les dons (alimentaire ou monnaie) pour les reverser à d'autres associations caritatives. Elle cherche également du tissu, du jersey pour faire des liens et éventuellement une surfileuse. Si vous souhaitez vous investir personnellement ou fournir du matériel, vous pouvez envoyer un mail à masquesarade@gmail.com.