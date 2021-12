A Guipavas, des chefs offrent un repas de Noël à des personnes en difficulté

C'était Noël avant l'heure ce lundi midi pour 32 bénéficiaires du Secours Populaire et des Restos du Cœur de Brest. Ils ont profité d'un repas de fête concocté par des grands chefs, et préparé et servi par des élèves de l'Ifac. Une initiative offerte par l'association les Bouffons de la Cuisine.