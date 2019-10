Brest : des speed-dating pour faire garder ses enfants

Brest, France

"On recherche un 8h-18h pour notre fille, du lundi au vendredi !" Ici, autour des 16 tables de speed-dating, on ne parle pas de rencontres amoureuses mais d'opportunités professionnelles. Le relais petite enfance de la ville de Brest organise des rencontres entre les familles désireuses de faire garder leur enfant et des assistantes maternelles.

Une initiative appréciée par Armelle, une assistante-maternelle du centre-ville : "Ça nous permet de rencontrer en direct les parents, ce qui change un peu des appels téléphoniques habituels. On voit tout de suite si le courant passe, c'est un peu plus humain." Elle propose une place pour un enfant de moins de 2 ans. Après moins d'une heure de rencontres avec différents couples, elle a pris rendez-vous avec l'un d'entre eux pour l'inviter à visiter son domicile et peut-être signer un contrat de travail.

De moins en moins d'appels

"Ça marche vraiment bien", admet Véronique, une autre professionnelle présente au speed-dating. "J'y ai déjà participé il y a quelques mois, j'ai rencontre une quinzaine de couples, plusieurs sont venus me voir chez moi. Aujourd'hui, je garde leurs enfants et ça se passe très bien", se réjouit-elle. Une initiative bienvenue d'autant plus que "les assmat" sont "très nombreuses à Brest". Certaines d'entre elles ont de plus en plus de mal à trouver des clients avec la concurrence des crèches ou des sites internet de garde. "J'entre dans ma 11e année de métier et je reçois de moins en moins d'appels", admet Armelle.

Amélie, une maman d'un petit de 3 ans et d'un autre d'un mois et demi, est satisfaite : "On va poursuivre avec deux qui nous ont bien plu, on va continuer les investigations !"