Brest et Rennes figurent dans le palmarès des 50 plus grandes villes françaises dans la course à la 5G selon une étude de l’agence spécialisée en data Flashs et du comparateur de forfaits Internet Lemon, publiée mardi 21 décembre.

Brest et Rennes dans le top 50 des villes connectées à la 5G

Deux villes bretonnes sont en pointe sur l'installation du réseau 5G. Brest, à la 22e place, devance Rennes, à la 30e place, dans le classement des 50 villes françaises où le réseau 5G est le mieux développé, selon une étude publiée ce mardi par l’agence spécialisée en data Flashs et du comparateur de forfaits Internet Lemon. Un an après la commercialisation du réseau en France, cette étude se base sur le nombre d'antennes 5G pour 1.000 habitants.

L'opérateur Free possède plus de la moitié des antennes commercialisées

Ainsi, Brest comptait 0,53 antenne pour 1.000 habitants en septembre dernier, contre 0,49 à Rennes. Saint-Etienne (Loire) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) occupent la première place du classement avec quasiment une antenne (0,91) pour 1.000 habitants. Les données combinées utilisées sont celles de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes), l’ANFR (Agence nationale des fréquences) et l’INSEE.

En France, plus de la moitié des antennes commercialisées appartiennent à l'opérateur Free tandis qu'un quart sont la propriété de Bouygues Telecom. SFR et Orange complètent ce classement respectivement à la troisième et quatrième place. Dans toute la Bretagne, 506 antennes 5G avait déjà été déployées en mai dernier.