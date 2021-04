Brest : la Croix-Rouge recherche des bénévoles pour son "épicerie gratuite"

La Croix-Rouge de Brest est à la recherche de bénévoles pour aider à la distribution alimentaire dans "l'épicerie gratuite" située rive droite. Il s'agit d'aider à la demi-journée à l'accueil des bénéficiaires et à la distribution.

La Croix-Rouge a besoin de bras pour aider au fonctionnement de "l'épicerie gratuite", rive droite à Brest. Ce point de distribution alimentaire a évolué au fil des mois. La distribution de colis alimentaires a progressivement été remplacée par une "épicerie gratuite". "Selon les ressources et la composition du foyer aidé, une somme lui est attribuée. Cette somme est à dépenser parmi les produits proposés qui sont étiquetés au 'prix supermarché'. Ainsi, toutes les denrées sont données mais la personne peut choisir, elle n’est pas passive dans la démarche, elle rationalise son approvisionnement", explique la ville de Brest, associée au dispositif, dans un communiqué.

Accueil et accompagnement

Pour faire fonctionner cette épicerie, la Croix-Rouge lance un appel à toutes les personnes intéressées. "La participation du bénévole pourra être hebdomadaire, par quinzaine, selon la disponibilité de chacun", poursuit la ville. Pour les bénévoles, il s'agit principalement de l’accueil et l’accompagnement dans le choix des produits lors des demi-journées d’ouverture hebdomadaire (les mardis et vendredis matin), la réception des denrées, le rangement, le rayonnage et l’étiquetage des produits, prévue le jeudi matin.

Si des personnes sont intéressées pour s’ impliquer sur cette distribution alimentaire, elles peuvent venir participer à la réunion d’information qui aura lieu le jeudi 6 mai à 17h dans le local, au 4, rue du Conquet à Brest. Il vous faut préalablement contacter la Croix-Rouge au 02 98 41 79 15 ou par mail à ul.brest@croix-rouge.fr .