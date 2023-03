Brest : la préfecture interdit le rassemblement de soutien aux anti-bassines prévu ce jeudi soir

Le rassemblement organisé ce jeudi soir à Brest est finalement prévu place de la Liberté, annonce Olivier Cuzon, le porte-parole du syndicat Sud-Solidaires dans le Finistère. La préfecture a en effet décidé d'interdire la manifestation initialement prévue à 19h devant la sous-préfecture. Une mobilisation à l'appel de la Confédération paysanne, de la CGT et des associations Soulèvement de la Terre et Bassines non merci pour protester contre le comportement des forces de l'ordre le week-end dernier à Sainte Soline . Les militants anti-bassines appellent à manifester ce jeudi 30 mars devant toutes les préfectures de France en soutien aux deux manifestants dans le coma et aux blessés de Sainte-Soline. "Il y a aussi la volonté de l'Etat d'envoyer un message dissuasif aux militants du mouvement social qui gagne le pays depuis deux mois", dénonce le syndicaliste.

ⓘ Publicité

Des rassemblements interdits car non déclarés selon le préfet du Finistère qui estime que seule l'interdiction de ces manifestations "est de nature à prévenir efficacement un réel danger de troubles graves à l'ordre public". Il interdit donc tout regroupement de 18h à 23h entre les rues Frégate la Belle Poule, Parmentier, Foy, Denver (entre l'avenue Salaun Penquer et la rue Jean Macé), et Jean Macé (entre la rue Denver et la rue Voltaire) à Brest.

D'autres rassemblements de soutien sont prévus à Lorient et Quimper notamment.