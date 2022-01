Brest : le préfet veut renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants à Pontanézen

Comment éviter de nouvelles violences dans le quartier de Pontanézen à Brest ? Le préfet du Finistère, Philippe Mahé annonce l'arrivée de nouveaux renforts de police, d'un système vidéo plus performant et promet une lutte accrue contre le trafic de drogues.

Le trafic a repris normalement ce lundi 31 janvier sur le réseau Bibus à Brest. Le quartier de Pontanézen est de nouveau desservi après plus d'une semaine sans tramway ni bus à la suite de violences. Huit personnes ont été arrêtées. Des renforts de police sont déjà arrivés la semaine dernière et Philippe Mahé le préfet du Finistère annonce l'arrivée dès ce mardi 1er février des équipes de la Brigade anti-criminalité de jour. "J'ai pu observer qu'en matière de sécurité nous avons encore des efforts à faire", constate-t-il. Il annonce deux mesures phares : un audit du système vidéo qui longe l'ensemble du réseau et la mise en œuvre d'une brigade de tranquillité des transports d'une quinzaine d'agents.

"Depuis 5 ans, il y a 15% d'effectifs de police en + à Brest"

Philippe Mahé qui dit vouloir renforcer encore la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier. "C'est une lutte incessante. Depuis 1 an, 80 trafics ont été démantelés, et nous allons poursuivre. C'est ce qui explique les réponses faites par les trafiquants mais nous ne céderons pas car il n'y a pas de zone de non-droit". Des caméras de surveillance doivent faire leur apparition d'ici la fin mars à Pontanézen mais également dans le centre-ville.