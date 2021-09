Brest : la collectivité participera au financement du nouveau stade

"Les finances de la collectivité seront bien sûr sollicitées" pour la construction du nouveau stade de Brest. C'est ce qu'a indiqué ce mardi matin à France Bleu Breizh Izel le président de Brest Métropole et maire de Brest, François Cuillandre. "Nous sommes en discussion avec Gérard et Denis Le Saint [les propriétaires du Stade brestois, ndlr] pour voir comment on va boucler le budget", poursuit l'élu. "Et c'est un gros budget, fait savoir François Cuillandre : 80 à 85 millions d'euros."

Mise aux normes exigée

Et si ce projet de nouveau stade ne va pas au bout, l'implication de la collectivité sera de toute façon très conséquente, car les travaux à réaliser seront "extrêmement importants sur le stade Francis Le Blé", et le budget "est évalué à 40 à 50 millions d'euros pour sa mise aux normes totale". Une mise aux normes "exigée par la Ligue nationale de football", rappelle François Cuillandre, qui préfère construire un nouveau stade. "Même en cas de relégation [en Ligue 2 du Stade brestois]. Car on ne construit pas un stade pour une ou deux saisons mais pour 20 ou 30 ans."

Le Stade brestois a fait une très mauvaise entrée dans la saison du championnat de Ligue 1, puisque les Ty Zefs n'ont pas remporté un seul match depuis la reprise, et sont 19e au classement.