Brest : les lycéens plaident pour les droits de l'Homme

L'amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme est plein pour l'occasion. Une première puisque l'an dernier, les élèves ont du plaider à distance.

Maryvonne Cariou, organisatrice de l'événement et militante de la Ligue des Droits de l'Homme de Brest, s'en réjouit. Selon elle, il était extrêmement important que ce concours s'adresse d'abord aux jeunes : "Nous voulions faire réfléchir nos jeunes à l'état des droits de l'Homme en France mais aussi dans le monde. Et surtout aux discriminations qui résultent des manquements à ces droits".

A la différence d'un concours d'éloquence, le concours de plaidoirie met l'art oratoire au service de la défense d'un droit. Dix lycéens participent dont Naïg, 15 ans, élève de seconde au lycée La Pérouse-Kerichen. "Défendre les droits humains, c'est grand, c'est fort" s'enthousiasme l'adolescente. Elle a choisi de plaider pour la défense des droits des personnes LGBTQI+. Naïg raconte l'histoire d'Arthur, un jeune homme tchétchène qui a du fuir son pays, où il était persécuté à cause de son orientation sexuelle.

Le jury est composé de neufs personnes. Parmi elles, Corinne Stephan, formatrice de lettre et de théâtre à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) de Bretagne, a certaines attentes : "ils incarnent le monde de demain. Après deux ans de confinement, nous avons besoin d'Hommes qui parlent à d'autres Hommes". Bien entendu, elle sera aussi particulièrement attentive à "la posture physique au regard, à l'articulation et aux intentions dans le discours".

De la troisième à la première place, les lauréats sont : Sekouba SOUMAH, élève de Première - Métiers de la mode et du vêtement au lycée Lesven, sur le "racisme ordinaire". Laure ALAIN, élève de Terminale au lycée Sainte Anne, sur les violences faites aux femmes. Chloé PASTRE, élève de Première au Lycée Naval, sur le droit au logement des jeunes majeurs. Ils se sont vus remettre un chèque de 300€ pour le premier , 200€ pour le second, 150€ pour le troisième et des chèques Dialogues. Des prix financés par la Région Bretagne, la ville de Brest et l’Ordre des avocats.