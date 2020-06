Brest se lève à son tour contre le racisme et les violences policières

Entre rage et émotion, la manifestation brestoise a attiré entre 500 et 1.500 personnes mercredi contre les violences policières et les discriminations raciales. De nombreux jeunes portaient des panneaux exprimant leur colère voire leur haine contre les forces de l'ordre. Une hostilité qui n'est pas partagée par Amira, venue de Quimper. Plus mesurée que d'autres, elle estime qu'il y a "des mauvais policiers mais aussi des bons. Le problème aujourd'hui c'est que leurs crimes ne sont pas punis, car ils sont jugés par d'autres policiers ou par l'Etat qui dissimule ces crimes."

"Voir autant de monde, ça fait chaud au cœur, dit sa copine Sophia, vêtue d'un tee-shirt "Nous ne sommes pas des opprimés". Il était temps que les gens se réveillent et prennent conscience de ce qu'on vit au jour le jour, depuis toujours en fait."

Ensemble contre le racisme

Relayé par la Ligue des Droits de l'Homme et des partis politique de gauche, l'appel à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux par le jeune rappeur brestois Alpha Zeleph, premier surpris du succès de l'initiative. "Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, et j'avais peur de me mettre en avant comme je suis blanc, car je ne suis pas une victime mais je voulais justement qu'on entende les victimes. On fait ça pour montrer notre unité, on est ensemble contre le racisme."

Pour John, les violences policières ne datent pas d'hier. "Ça n'a pas commencé avec les gilets jaunes l'an dernier, cela fait des dizaines d'années que des personnes sont mutilées et tuées par la police, il faut que ça s'arrête. En tout cas, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à Brest une manif avec autant de jeunes, ça fait plaisir."

Vivien, un facteur qui porte l'autocollant de l'union syndicale Solidaires, est même venu avec ses deux enfants. "Je n'avais pas trop le choix, mais en même temps ils sont en âge de comprendre ce qui se passe. Ils ont grandi dans la mixité, pas comme nous les quarantenaires. C'est leur avenir aussi qui se joue aujourd'hui, tout simplement."

8 minutes 46 de silence

Comme dans d'autres villes, les manifestants brestois ont tous mis un genou à terre et levé le poing, en silence, pendant 8 minutes et 46 secondes en hommage à George Floyd, mort à près de 6.400 kilomètres de là. L'émotion n'a pas de frontière.