Brest va reconduire ses terrasses éphémères pour les bars et restaurants

L'annonce officielle sera faite lundi 3 mai. D'après les informations de France Bleu Breizh Izel, la ville de Brest et Brest Métropole vont maintenir leur soutien aux bars et restaurants en leur proposant des terrasses éphémères pour la haute saison. A partir de la fin du mois de mai, les professionnels qui en ont fait la demande pourront étendre leurs espaces extérieurs sur la voie publique (lorsque cela est possible), ou louer des barnums à un prix attractif. En 2020, le dispositif avait permis pendant quatre mois de porter la surface totale des terrasses brestoises de 2.800 à 4.700 m² (+70%).

Sauver la saison

Chaque dossier sera étudié au cas par cas. L'été dernier, 83 établissements avaient profité de cette mesure, mise en place dans plusieurs autres grandes villes. "C'est une bonne nouvelle, l'année dernière ça a sauvé notre saison, reconnaît Olivier Penil, le gérant de Latitude Crêpe, qui a demandé à pouvoir utiliser les deux mètres de trottoir devant son restaurant, quai de la Douane. Ça nous permet de garder le même nombre de couverts s'il y a une règle de distanciation, et donc d'avoir assez de places pour fonctionner le midi."

Dan McGuigan, le patron du pub éponyme, salue lui aussi le geste de la municipalité : "C'est une excellente idée, depuis le début la mairie de Brest est toujours à nos côtés, elle a investi pas mal d'argent pour que les Brestois puissent sortir un peu de chez eux." Le vice-président de l'Umih 29 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) en charge des débits de boisson pourra à nouveau compter sur sa seconde terrasse de 55 m² installée de l'autre côté de la rue, sur une pelouse bordant le parc à Chaînes. Pratique lorsque les places seront chères à l'apéro ou à l'heure du déjeuner, dès le 19 mai. Le propriétaire du McGuigan's a commandé un barnum qui ne lui coûtera "que 140 euros par mois", détaille-t-il, enthousiaste.

Dynamique

A la brasserie La Presqu'île, qui espère disposer des tables sur le quai comme l'été dernier, Véronique Gaultier estime que l'extension améliore la visibilité et contribue à mettre de l'animation sur le port : "Ça attire beaucoup de monde et ça donne une dynamique à la rue. Pour nous, ça fait des places en plus, d'autant que je pense qu'on va être un petit peu débordés (rires). Les gens attendent depuis six mois les terrasses, ça va être la fête !"

Aussi impatients que leurs clients, les professionnels brestois comptent les jours avant la reprise du service.