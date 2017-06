Brest : Une centaine de cyclistes appellent à partager la route

Une centaine de personnes a manifesté à vélo, hier dans les rues de Brest, pour protester contre la hausse des accidents impliquant des vélos et des voitures. Dernier en date dans la région : une collision entre un jeune espoir de Saint-Renan et une automobiliste, au mois de mai.

Maël Lamour ne sait pas quand il pourra remonter sur un vélo : peut-être dans un mois, peut-être dans plus longtemps. Fin mai, alors qu'il venait de partir de chez lui pour une banale séance d'entrainement, une automobiliste lui a coupé la route.

"Je suis passé sur le pare-brise et j'ai atterri sur le bitume. J'ai eu de la chance" - Maël Lamour

"Je suis passé sur le pare-brise, et j'ai atterri encore plus loin sur le bitume, raconte le jeune de 18 ans. J'ai eu de la chance : là, ç'a m'est arrivé en ville et la personne s'est arrêtée. Si c'était arrivé dans la campagne et que la personne ne s'était pas arrêtée, je n'aurais rien pu faire parce que j'ai fait un malaise, donc je ne me souviens de rien".

Un choc physique et psychologique

Heureusement, son casque lui a sauvé la vie. Il s'en tire avec plusieurs entorses, des ruptures des ligaments, et sans doute des problèmes au ménisque et aux rotules. Sans compter le choc psychologique : " Maintenant ça fait un peu plus peur de se remettre sur un vélo, c'est sûr", confie le jeune homme.

Le vélo de Maël n'a pas survécu au choc © Radio France - Nolwenn Quioc

Un traumatisme qu'a aussi connu Clément Plusquellec. Il y a un an, le jeune de Guipavas est passé sous une voiture qui lui a refusé la priorité dans un rond-point. Il a été traîné sur plusieurs mètres avant que le véhicule ne s'arrête. "Remonter sur le vélo, c'est assez difficile" confirme-t-il. Mais son intégration dans une nouvelle équipe lui a redonné confiance, et il a recommencé la compétition.

Des incivilités et des accidents en hausse depuis quelque temps

Les cyclistes amateurs ou professionnels connaissent bien ces incivilités, qui peuvent parfois conduire à l'accident : coups de klaxons ou insultes, voitures qui doublent en frôlant les vélos, refus de priorité... des actes qui sont en augmentation ces derniers temps : +9% d'accidents depuis 2010, selon le mouvement "Mon vélo est une vie".

"On est de plus en plus nombreux à rouler, et il faut trouver des solutions pour partager la route", explique l'ancien coureur professionnel Eric Berthou. "Sur les deux derniers mois, si ce n'est pas tous les jours c'est quasiment tous les jours qu'il y a des accidents. Il y a eu aussi des décès chez des cyclistes professionnels, des amis à moi", confie-t-il.

Rappeler les règles sans stigmatiser les automobilistes

C'est à cause de tous ces accidents, et notamment de celui de Maël Lamour, qu'il a décidé d'organiser une manifestation à Brest, comme à Quimper ou à Paris. Le but est de rappeler à tous les règles de base, qu'il s'agisse des automobilistes mais aussi des cyclistes : respecter le code de la route, et rouler au maximum à deux de front.

"Le cycliste, hélas, n'a pas de carrosserie" - Eric Berthou

Sans stigmatiser les automobilistes, il veut leur faire prendre conscience de la fragilité du cycliste : "il faut un peu de patience, doubler au bon moment, et pas vouloir doubler à tout prix, détaille Eric Berthou. Des fois on ne perd que 10 secondes. C'est vrai que le cycliste peut être en tort, ce n'est pas une raison pour le mettre en danger ou le renverser. Parce que le cycliste, hélas n'a pas de carrosserie, contrairement à la voiture." Un message qu'il est urgent de faire passer, au pays du vélo qu'est la Bretagne.