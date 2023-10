Bretagne : 11% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un des taux les plus bas de France

La Bretagne est la deuxième région où le taux de pauvreté est le plus faible, derrière les Pays de la Loire. C'est ce qui ressort d' une étude de l'Insee parue ce mardi 3 octobr e. En 2020, 11,2% des ménages bretons vivaient sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1.120 euros par mois pour une personne seule. En France métropolitaine, ce taux s'élève à 14,4%.

L'Ille-et-Vilaine (10,7%) et le Finistère (11%) font partie des dix départements les moins touchés par la pauvreté. Le Morbihan (11,5%) et les Côtes-d'Armor (12,1%) affichent, eux aussi, un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale, se situant respectivement à la 15ᵉ et 23ᵉ position.

Des disparités en fonction des communes

En Bretagne, les ménages pauvres vivent davantage dans les communes urbaines denses, comme Rennes, Lorient, Saint-Brieuc ou encore Brest. Le taux de pauvreté est également plus élevé dans les communes isolées, notamment dans le Centre Bretagne, dans une large zone entre Le Faouët, Rostrenen, Carhaix et les Monts d'Arrée.

En revanche, ce taux est moins important dans les villes de taille moyenne, comme Saint-Malo, Concarneau ou Lannion. Même chose pour les communes urbaines de petite taille (Quimperlé ou Betton par exemple). Mais ce sont les communes rurales périurbaines, c'est-à-dire des communes rurales proches d'une grande ville, qui affichent le taux de pauvreté le plus bas dans la région (8,2%).

Jeunes et familles monoparentales davantage touchés

Selon l'Insee, les ménages bretons en situation de pauvreté ont un niveau de vie médian supérieur à celui de l'ensemble des ménages pauvres de France, soit 10.930 euros annuels contre 10.740. Ils reçoivent globalement moins de prestations sociales qu’au niveau national.

En Bretagne, comme sur l'ensemble de la France, le taux de pauvreté varie en fonction de l'âge, et les jeunes sont les plus concernés. En effet, il atteint 20,2 % pour les ménages dont le référent fiscal est âgé de moins de 30 ans, contre 8,5 % dans le cas où le référent est âgé de 75 ans ou plus. Dans la région, plus de la moitié des ménages pauvres ne sont pas insérés dans l'emploi.

Le taux de pauvreté par type de ménage en Bretagne et en France en 2020 - Insee

La situation familiale est aussi un facteur. Les familles monoparentales sont bien plus fréquemment en situation de pauvreté (près de 27%), en particulier les femmes vivant avec un ou plusieurs enfants. Les personnes seules sont également touchées. En revanche, les couples sans enfant sont les ménages les moins concernés par la pauvreté (seulement 5%).