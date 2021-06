Bretagne : 44 friches transformées en commerces et logements

Sur les ports, dans les villes ou en périphérie, de nombreux bâtiments tombent en désuétude. Grâce à un fonds de 650 millions d'euros, 44 friches urbaines vont être réhabilitées en Bretagne. L'ancienne gare de Concarneau, le site de la glacière à Lorient ou encore France Langouste à Douarnenez font parti des projets retenus. Marc Raher, vice-président à l'économie au tourisme et à l'habitat de Douarnenez communauté, a porté le projet de réhabilitation de France Langouste. Il espère que le recyclage de ce site de 600 m2 va permettre de dynamiser la ville. "L'idée c'est de faire venir des entreprises liées aux activités navales et portuaires", explique-t-il.

Réhabiliter pour éviter l'étalement urbain

L'objectif de ce fonds friche est de transformer le foncier déjà artificialisé pour éviter l'étalement urbain. D'autant plus que ces terrains sous utilisés coûtent cher aux collectivités, entre la dépollution et la démolition. "Il faut réutiliser ces endroits à l'abandon, on a des obligations de non consommation foncière, il est donc important de construire sur ces endroits à l’abandon plutôt que d'urbaniser des terres agricoles", précise Marc Raher. En Bretagne plus de 13 millions d'euros sont alloués pour recycler ces friches. Grâce à leur réhabilitation, 1000 nouveaux logements seront créés et plus de 100 000 m2 seront attribués pour des activités commerciales.