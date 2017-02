Bretagne à 5, des objectifs et des freins

Bretagne Réunie, qui milite pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, veut un engagement des candidats à la présidentielle sur le sujet. L'association va les interroger comme elle l'a fait avec les candidats des primaires.

Le pouvoir parisien refuse la puissance à la Bretagne

Le président de Bretagne Réunie le concède, le dossier d'une Bretagne à 5 départements piétine. La faute selon lui, à "un pouvoir parisien qui refuse la puissance à ses régions et notamment à la Bretagne". Jean-François Le Bihan demande que les candidats à la Présidentielle et aux Législatives se prononcent sur le sujet.

40% de PIB en +

Selon Jean-François Le Bihan, une Bretagne à 5 départements augmenterait le PIB (Produit Intérieur Brut) de 40%. Il rappelle de nombreux sondages réalisés "depuis une quizaine d'années où les habitants se prononcent à 70% pour la réunification".

100.000 signatures pour un référendum

Mais au delà de ces sondages, Bretagne Réunie souhaite un référendum. Pour cela, l'association veut user du "droit d'option" accordé lors de la Réforme Territoriale de 2014. Elle doit recueillir 100.000 signatures en Loire-Atlantique (10% du corps électoral). Avec cette pétition Jean-François Le Bihan entend "contraindre" le Conseil Départemental de Loire-Atlantique à se prononcer et à engager un référendum sur le sujet. En 3 mois, l'association dit avoir recueilli 23.000 signatures.

Langouët pour une Breizh 5/5

Depuis un an et demie, de drôles de panneaux "Breizh 5/5" fleurissent en Bretagne. Les communes qui le souhaitent, affichent ainsi leur volonté de retrouver une Bretagne à 5 départements. Pour le moment, 29 communes bretonnes l'ont installé, dont Langouët (35), au nord de Rennes.

Outre l'interpellation des candidats à la Présidentielle et l'usage du droit d'option, Bretagne Réunie a beaucoup d'autres projets. En mai, un colloque sera organisé à Vannes, où les candidats aux Législatives seront invités à débattre. Bretagne Réunie souhaite aussi une journée du drapeau breton le 13 mai, avec des "gwen ha du" sur tous les espaces publics. Et puis une grande marche entre Brest et Nantes est d'ores et déjà programmée durant la deuxième quinzaine d'août.