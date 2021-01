Bretagne : à cause du Covid, les maires font leurs vœux en vidéo

Faut de pouvoir réunir leurs administrés et leur personnel, les élus des villes et villages bretons sont contraints d'envoyer leurs vœux de bonne année par vidéo cette année. Certains se montrent très créatifs.

Voilà une tradition mise à mal par le Covid ! En ce début d'année 2021, les maires se retrouvent dans l'impossibilité de réunir les habitants de leurs villes ou villages pour leur souhaiter leurs meilleurs vœux. Impossible de déguster une bonne galette des rois avec le personnel de la commune. Les rassemblements sont interdits dans les salles de fêtes alors les élus doivent s'adapter.

Humour, déguisements, musique

Une fois de plus ils se tournent vers le numérique. Depuis le début du mois de janvier, les vidéos fleurissent sur Facebook et Youtube. On y voit des maires, seuls ou accompagnés de leur conseillers municipaux faire le bilan de l'année écoulée et se projeter vers l'avenir. Certains optent pour un fond neutre, des drapeaux ou une simple carte de la commune, comme le maire de la-Chapelle-Bouëxic en Ille-et-Vilaine.

La mairie de Vannes a tourné un film pour mettre en valeur la ville et introduire le discours du maire, David Robo. D'autres reviennent en image sur les projets réalisés en 2021. Certains osent l'humour. Les élus de Erquy et Pordic ont fait appel à l'imitateur Laurent Chandemerle qui s'est glissé dans la peau de personnalités.

A Chateaubourg à l'est de Rennes, le maire Teddy Regnier et son conseil municipal ont opté pour les déguisements. On le voit aux côtés des autres élus présenter différents lieux de la ville.

"L'objectif c'était de mettre en avant les métiers et tout ce qui fait la vie de notre commune. C'est aussi l'occasion de présenter certains conseillers élus cette année," explique le maire. D'ordinaire, 300 à 400 personnes viennent déguster la galette des rois dans la salle communale. "C'est un moment important pour marquer le début de l'année et créer du lien entre les chefs d'entreprises, les responsables d'associations. Ce sont des moments informels très fédérateurs." Cette année, Teddy Régnier doit faire une croix dessus mais il ira tout de même au contact de ses administrés "sur le marché, en petits groupes."

Même si la vidéo a pris une place très importante cette année, en raison de la crise sanitaire, les élus restent encore très attachés à la bonne vieille carte de vœux.