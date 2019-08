Bretagne : à Quiberon, la mobilisation s'amplifie pour sauver le camping municipal

Une nouvelle mobilisation ce vendredi à Quiberon, dans le Morbihan, pour sauver le camping municipal du Goviro. Il doit être repris par la société Odalys et transformé en camping de luxe 5 étoiles. 200 à 300 vacanciers ont organisé un sit-in devant la gare maritime.

Quiberon, France

Au camping municipal du Goviro à Quiberon, dans le Morbihan, les vacanciers amplifient leur mobilisation. Ils s'opposent à la cession du camping municipal 2 étoiles à la société Odalys par délégation de service public. L'objectif est d'en faire un camping de luxe 5 étoiles. Chaque vendredi, rejoints par des quiberonnais, ils manifestent et ce vendredi matin ils étaient de 200 et 300 à faire un sit-in devant la gare maritime avant de se rendre devant la mairie. Ces vacanciers, dont beaucoup vivent en Bretagne, sont attachés à ce camping familial de 270 emplacements situé à proximité de la plage qui fait la joie des enfants et petits-enfants.

Soutien des commerçants

Selon le porte parole des campeurs, Jean-Yves Mallégol, les commerçants les soutiennent désormais. "Les commerçants se rendent compte que dans la structure que veut créér Odalys les résidents vivront en complète autarcie car il y aura une boutique alimentaire et de la restauration. _Les commerçants de Quiberon n'ont rien à gagner avec ce genre de camping_. Alors que nous on fait tous nos courses dans le bourg." rappelle Jean-Yves Mallégol, retraité depuis 3 ans.

Action des vacanciers à la gare maritime de Quiberon - Jean-Yves Mallégol -DR

Le combat continue

Le maire de Quiberon n'a pas l'intention de changer son projet pour l'instant, mais les campeurs ne baissent pas les bras avec de nouvelles actions prévues les deux prochains vendredi et tous les samedi de septembre.