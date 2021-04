La Bretagne championne du recyclage d'appareils électriques ménagers

Chaque année, des millions de congélateurs, frigos, micro-ondes et autres équipements électriques ménagers sont jetés dans les déchetteries. L'entreprise Ecosystem collecte ces déchets électriques et électroniques pour leur donner une seconde vie. En 2020, elle a pris en charge 44.045 tonnes de déchets en Bretagne, qui devient ainsi la première région de France en matière de recyclage de ces équipements. Et ce, malgré une année perturbée par la crise sanitaire avec la fermeture de points de collectes.

Une seconde vie pour la planète

"Stockés inutilement ou hors d’usage, tous les équipements électriques, allant du câble électrique au congélateur, en passant par les ampoules, peuvent connaître une seconde vie et méritent mieux qu’un abandon dans un tiroir ou une poubelle", indique Sebastien Partida, responsable de la collecte chez Ecosystem.

L'entreprise rappelle également l'importance du recyclage pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette valorisation des équipements électriques permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières brutes et de neutraliser le Co2 contenu dans certains équipements.

