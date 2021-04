Bretagne : depuis neuf ans elle demande le rapprochement de son frère atteint de trisomie

"Franchement, ce que je fais c'est une bouteille à la mer !" Sophie Plassart garde le sourire mais elle est épuisée. Depuis neuf ans, elle se bat pour que son frère Jérôme, 47 ans, atteint de trisomie 21 soit déplacé de son foyer de vie à Taulé dans le Finistère. Elle aimerait qu'il se rapproche d'elle et de sa famille à Rennes. Pour sensibiliser le public à sa situation elle a réalisé une publication sur Facebook, partagée des milliers de fois.

Un éloignement de plus en plus pesant

"Jérôme est placé en institut depuis l'âge de deux ans. Nous avons perdu nos parents il y a 22 ans et depuis je suis sa tutrice. En 2012, il a été hospitalisé et on s'est rendu compte que l'éloignement était pesant," raconte Sophie qui travaille et vit à Rennes depuis 2004. Jérôme demande alors à déménager pour rejoindre un foyer en Ille-et-Vilaine.

"A l'époque on m'a dit que le délai était de quatre à cinq ans d'attente. Tous les ans je renvoie un dossier pour relancer la demande," poursuit Sophie. A l'issue du premier confinement passé en compagnie de son frère, la quinquagénaire envoie un nouveau courrier à l'Adapei (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) afin de trouver une solution. "Au mois de juillet, après un passage en commission, on m'a expliqué qu'au regard des différents critères, notre situation n'était pas critique."

Jérôme, 47 ans, ne serait pas prioritaire

Invitée à contacter les communautés 360, un dispositif mis en place pour accompagner les aidants, Sophie apprend que son frère ne sera jamais prioritaire. "On m'a dit que les personnes privilégiées étaient celles qui n'avaient pas de place en foyer d'hébergement, mais Jérôme a 47 ans, il est plutôt sur la fin de sa vie et nous voulons l'avoir plus près de nous. Il rate de nombreux fêtes de famille. On se rend de plus en plus compte que l'éloignement nous pèse."

Samedi dernier, comme lors de chaque vacances scolaires, la Bretonne est allée chercher son frère dans le Finistère. "Avec le confinement j'ai fait un aller-retour dans la journée, j'ai mangé un sandwich dans le froid en un quart d'heure et je me suis dit que je ne pouvais plus supporter cette situation... j'ai fait un post sur Facebook." Sa publication a été partagée des milliers de fois et commentée des centaines d'autres. Un soutien qui fait chaud au cœur de Sophie mais ne règle pas sa solution.

Jointe par nos soins, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine indique que la demande de Jérôme ne relève pas des compétences des maisons départementales des personnes handicapées. "Les MDPH font des propositions d’ouverture de droits mais ne sont pas compétentes pour la mise en œuvre de ces droits. Le ou la directeur.rice de l’établissement d’accueil est seul(e) souverain(e) dans la décision d’admission de la personne." De son côté, l'Adapei n’était pas en mesure de nous apporter une réponse ce mardi 20 avril. D'après nos informations, 2.000 personnes seraient actuellement sur liste d'attente.