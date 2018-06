Sur la route du tour de France, le département du Finistère et de nombreuses communes bretonnes doivent réaliser des travaux de voirie pour mettre les coureurs dans les meilleures conditions possibles. Cette année, quatre étapes de la mythique course cycliste se déroulent en Bretagne.

La Bretagne se prépare à accueillir quatre étapes du Tour de France. Du 10 au 13 juillet, les coureurs vont filer sur les routes de la région. Les cyclistes rallieront notamment Lorient et Pont-Aven le 11 juillet et Brest et Mûr-de-Bretagne, le 12. Mais en attendant, c'est déjà la course pour effectuer les derniers travaux de voirie. Le département se charge d'entretenir le réseau des routes départementales, mais de nombreuses communes ont aussi dû refaire l'enrobé de certaines voies communales.

Combler les nids de poule avant l'arrivée du peloton

A Tourc'h par exemple, la municipalité a fait boucher un à un les trous qui abîmaient son réseau communal, ces dix derniers jours. La commune est sur le passage de la cinquième étape du Tour de France. Les coureurs vont parcourir plus de trois kilomètres sur des axes qui dépendent de la commune. "On nous avait donné pour consigne de ne pas refaire l'intégralité de la route à l'approche de la course, nous avons donc posé des rustines", indique Marcel Legros, l'adjoint à la voirie.

Des tracteurs ont fauché les bords des routes à Tourc'h pour la sécurité des coureurs © Radio France - Camille André

Une fois l'enrobé réparé, la municipalité a fait appel au syndicat de voirie de Scaër afin de faucher les bords des routes empruntées par le Tour de France. Là encore, la sécurité des coureurs est en jeu.

Le bourg de Saint-Yvi, lui, sera en travaux jusqu'à la veille du passage du tour. La commune doit refaire l'enrobé du carrefour Park an Traon, mais les entreprises contactées ne pouvaient pas se déplacer plus tôt. Les travaux s'effectueront donc les lundi 9 et mardi 10 juillet.

Des travaux insolites liés au passage du Tour

Les organisateurs du Tour de France ont parfois eu des demandes plus étonnantes. A Châteaulin par exemple, les routes communales ont été jugées en bon état. En revanche, la mairie a dû démonter des chicanes qui servent en temps normal à faire ralentir les automobilistes.

A Châteauneuf-du-Faou le maire a aussi eu la surprise d'apprendre qu'il devait rénover un petit pont à plusieurs kilomètres du centre de sa commune. "Au début, j'ai cru à un canular", reconnaît Jean-Pierre Rolland. Le pont est en effet très étroit. Il mesure 2,60 mètres de large. Les véhicules ne peuvent même pas s'y croiser. Le maire a pourtant eu le fin mot de l'histoire : " Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France m'a confirmé qu'il voulait passer par là car il recherchait un parcours un peu casse-patte pour faire une sélection et éviter qu'un sprinter gagne trop facilement cette étape."

Le pont du Kergoniou a été refait à neuf pour le passage du Tour de France © Radio France - Camille André

La municipalité a donc refait l'enrobé sur 300 mètres avant et sur le pont. Elle a aussi installé des rambardes neuves. "Ces travaux étaient de toute façon au programme, assure le maire, le Tour de France n'a fait que les accélérer".

L'action du département en quelques chiffres

46 : le nombre de fourgons déployés par le Conseil départemental le long des 215 km de routes empruntés. 151 agents seront aussi mobilisés.

1 000 : le nombre de bottes de paille positionnées pour sécuriser le parcours.

242 : le nombre de panneaux de signalisation installés.

80 000 : la somme déboursée par le département du Finistère qui a également refait les couvertures de routes à Pont-Aven et Saint-Goazec.