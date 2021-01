Bretagne : des personnalités de la culture s'engagent à se faire vacciner

Privé de représentations, le monde de la culture a décidé de s'engager en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Ainsi, 200 personnalités ont signé un appel et s'engagent à se faire vacciner. Plusieurs Bretons figurent dans la liste.

Ils veulent montrer l'exemple et encourager les Français à se faire vacciner contre le Covid-19. Dans un appel publié ce mercredi 6 janvier par le journal "Le Parisien", 200 personnalités du monde de la culture s'engagent à se faire vacciner lorsque le moment sera venu : "pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie et ce, sans aucune hésitation, nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible."

Des directeurs de théâtre engagés

Le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey, directeur du théâtre de Strasbourg est à l'origine de cet appel. "A ce rythme-là, on va rester fermé pendant un an encore… Nous ne pouvons pas être seulement en train de nous plaindre. Cette pétition, c'est une manière d'agir pour sortir de l'impasse", explique-t-il au journal.

Le chanteur Grand Corps Malade, l'acteur Gérard Jugnot ou encore l'animateur Nagui font partie des signataires de cet appel. On y retrouve aussi plusieurs personnalités bretonnes comme Arthur Nauzyciel, le directeur du théâtre national de Bretagne (Rennes), Vincent Léandri, directeur du théâtre de Cornouaille (Quimper) ou encore Matthieu Banvillet, directeur du Quartz à Brest. On peut aussi signaler la présence de l'acteur Guillaume de Tonquédec, Breton de cœur et dont les ancêtres sont originaires de Côtes-d'Armor.