Bretagne : des raves-party un peu partout pour une "nuit des meutes"

Des raves-party ont eu lieu dans plusieurs communes du Finistère et des Côtes-d'Armor, dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Baptisée "nuit des meutes", les fêtards veulent dénoncer la répression contre le mouvement techno et rendre hommage à Steve Maia Caniço.

Une nuit de raves-party en Bretagne. Des rassemblements festifs ont eu lieu dans plusieurs communes du Finistère, ce dimanche 1er août. Environ 200 personnes réunies à Plonéis, Goulven, Melgven et Poullaouen. Samedi soir, les gendarmes finistériens ont par ailleurs empêché la tenue d'une soirée à Spézet.

Dans les Côtes-d'Armor trois ou quatre rassemblements ont également eu lieu, avec quelques dizaines de participants à chaque fois. C’est une réponse à un appel national pour une nuit de mobilisations et de fêtes, baptisée "la nuit des meutes".

En mémoire de Steve Maia Caniço, un jeune décédé lors de l'édition 2019 de la fête de la musique à Nantes lors d'une intervention policière. Et plus largement contre l'interdiction des free-party et leur évacuation parfois violente comme à Redon (Ille-et-Vilaine) où un jeune a perdu une main en juin dernier.