Bretagne : deux "convois de la Liberté" s'élancent du Finistère

Le rendez-vous était donné sur le parking du Leclerc, zone de Gourvily à Quimper, ce jeudi matin. Un peu après 10 heures, le convoi s'élance dans un concert de klaxons. Une dizaine de motos en tête, suivi de plusieurs dizaines de voitures, camping-cars et camions.

Il y a des drapeaux français, des banderoles "convoi de la liberté", des affiches anti-pass vaccinal et quelques drapeaux du Canada. Aucun poids lourd, en revanche, ce que regrettent certains participants qui espéraient des images comme celles de la mobilisation au Canada.

Notre but, c'est Bruxelles !

Ils vont rouler à 60 km/h sur la voie express. D'abord jusqu'à Chateaubourg, près de Rennes, où les deux convois bretons se rejoindront. Avant une étape à côté de Paris vendredi, et une arrivée à Bruxelles prévue ce week-end. Steeve, un des organisateurs pour la Bretagne, qui habite dans le Morbihan et travaille dans le bâtiment, a posé des jours de congés. Et il insiste : "On veut un convoi pacifique, on ne vise pas le blocage de Paris. C'est Bruxelles notre but."

Des anti-pass et des gilets jaunes

Un couple de Plouhinec part justement avec son camping-car pour aller en Belgique. Il y a des têtes d'un peu de tous les âges. Beaucoup ont participé aux manifestations contre le pass vaccinal. Il y a aussi des gilets jaunes de la première heure, qui parlent de la démocratie et du prix du carburant. Ils se méfient des annonces du gouvernement sur la possible fin du pass vaccinal d'ici quelques semaines. "Comme par hasard, à deux mois des élections" lance un d'eux.

Une enseignante vendéenne est même là, Elisa, en vacances dans le Finistère. Elle va rouler avec ses deux enfants jusqu'à Lorient. "Je ne peux pas aller plus loin. Je fais ça pour nos libertés et celles de nos enfants. On les maltraite, notamment avec les protocoles dans les écoles. Il y a de l'acharnement, je veux qu'on leur fiche la paix."

Tous ne prennent pas la route

Certains sont venus seulement en soutien, ils ne prennent pas la route. Mais ils ont apporté à boire et à manger pour les autres. Des dizaines de grands sacs de courses sont rassemblés devant un camping-car, avant d'être répartis dans les voitures qui comptent aller jusqu'à Bruxelles.

Des participants et des sympathisants du "Convoi de la Liberté" ont apporté à manger et à boire pour tenir plusieurs jours. © Radio France - Léo Rozé