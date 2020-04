Coronavirus : deux nouveaux trains sanitaires attendus en Bretagne ce week-end

La Bretagne va accueillir de nouveaux malades du Coronavirus qui ne sont pas hospitalisés dans la Région. Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence régionale de santé l'avait annoncé sur France Bleu. C'est désormais confirmé.

Des arrêts à Morlaix et Lorient ?

Comme cela a été fait mercredi 1er avril, deux nouveaux TGV sanitaires sont attendus en Bretagne ce dimanche 5 avril. Ils devraient transporter 48 patients infectés par le Covid-19 et actuellement hospitalisés dans des établissements d'Île-de-France. Il s'agit une nouvelle fois de soulager les services de réanimation de ces hôpitaux actuellement saturés.

Un premier train va relier Paris à Brest. Il pourrait faire deux arrêts à Rennes et Morlaix. Un deuxième train reliera Paris à Quimper et pourrait passer par Vannes et Lorient. Les arrêts définitifs doivent être déterminés dans l'après-midi.

Comme l'a expliqué Stéphane Mulliez, ce nouveau convoi ne devrait pas mettre en danger les capacités d'accueil des services de réanimation des centres hospitaliers bretons. Ils ne sont, pour le moment, pas surchargés.