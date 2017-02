Bretagne : deux nouvelles prisons

Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a confirmé ce jeudi la construction de deux nouvelles maisons d'arrêt en Bretagne, à Vannes et dans la métropole rennaise.

Vannes a été préférée à Lorient. La nouvelle prison comptera 400 places. Deux terrains sont retenus par le ministère de la Justice, ceux de Kermesquel et de Chapeau Rouge. Le choix définitif du site se fera après des études complémentaires.

Dans la métropole rennaise, c'est une maison d'arrêt de 550 places qui est prévue. Mais ce nouvel établissement ne fait pas partie des projets prioritaires. Le site pour sa construction n'a pas encore été choisi.

Au total, 24 nouveaux sites ont été retenus en France, pour un total de 10 100 places supplémentaires, indique le ministère de la Justice dans un communiqué. Parallèlement à la construction de nouvelles prisons, 28 quartiers de préparation à la sortie vont être créés, dont 16 sur de nouveaux sites, pour un total de 2513 places. Ces quartiers "sont destinés à accueillir des personnes détenues condamnées à de courtes peines ou en fin de peine" afin de favoriser leur réinsertion, indique le communiqué.

Ce programme vise à lutter contre la surpopulation carcérale et à favoriser l'encellulement individuel. Le taux d'occupation des maisons d'arrêt est de 140,4 % au 1er aout 2016 (68819 détenus pour 58507 places de prison). Quant au pourcentage de détenus hébergés dans une cellule individuelle en maisons d’arrêt, il ne dépasse pas les 20% (19,19%).

Le garde des Sceaux sera par ailleurs ce vendredi à Brest pour inaugurer une unité médicale de la maison d'arrêt. Cette unité est un lieu où les détenus peuvent consulter des professionnels de santé dentistes, spécialistes, médecins. A Brest jusqu'en décembre cette unité sanitaire était toute petite et elle ne pouvait plus accueillir décemment les 400 prisonniers de la maison d'arrêt, selon les syndicats. Désormais l'espace a été agrandi, 700 mètres carré dans une aile de l'établissement Les deux médecins à temps plein et les 5 infirmières pourront accueillir les détenus dans de meilleures conditions. Cette unité médicale permet aussi de recevoir les prisonniers toxicomanes qui sont nombreux.