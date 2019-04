Bretagne : il n'y aura pas de rassemblement néonazi à Plélan-le-Grand

Plélan-le-Grand, France

Les habitants de Plélan-le-Grand, entre Rennes et Ploermel, ne cachaient pas leur exaspération après avoir appris qu'un groupuscule néonazi "Division nationaliste révolutionnaire" allait organiser un rassemblement sur la commune le 20 avril prochain, date anniversaire de la naissance d'Hitler. Finalement, l'organisateur annonce ce lundi que ce rassemblement est annulé en raison de la pression de ces derniers jours et de la présence probable de militants anti-fascistes. Mais ce mouvement affirme qu'il a déjà organisé des réunions caritatives à Plélan-le-Grand et qu'il compte bien revenir dans la cité.

Une maire vigilante

Au cours d'une conférence de presse lundi après-midi, la maire de Plélan-le-Grand, Muriel Douté-Bouton, s'est dite soulagée de cette annulation. "Il faut que les communes voisines restent vigilantes", indique l'élue car il pourrait y avoir un rassemblement sur un autre site. Dès vendredi, la ville avait rapidement informé la population de ce possible rassemblement en s'y opposant fermement.