Bretagne : Intermarché va produire 130 millions de masques d'ici la fin de l'année

Le groupement Les Mousquetaires va installer cinq lignes de production dans l'usine Celluloses de Brocéliande à Ploërmel dans le Morbihan. Il souhaite produire 130 millions de masques FFP2 et chirurgicaux d'ici la fin de l'année.

Dans la lutte contre le coronavirus, la grande distribution se mobilise elle aussi pour produire des masques. Comme cela avait été confirmé par la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher et plus récemment par le président de la région Bretagne, le groupement Les Mousquetaires annonce ce jeudi 30 avril qu'il va produire 130 millions de masques FFP2 et chirurgicaux à Ploërmel d'ici la fin de l'année.

Le site "Celluloses de Brocéliande" qui produit habituellement des couches pour bébé et des protections féminines a été choisi pour accueillir cinq nouvelles lignes de production. Trois machines seront dédiées à la fabrication des masques FFP2 et deux autres aux masques chirurgicaux.

Une soixantaine d'emplois à la clé

Les productions doivent démarrer progressivement durant l'été. Une soixantaine d'emplois vont être créés pour faire tourner ces nouvelles lignes. "Nous avons réussi en moins d'un mois à trouver des solutions pour réaménager notre usine et passer commande de ces cinq lignes," explique Jean-Baptiste Saria, le président d'Agromousquetaires.

Jusque dans les années 2000, l'usine de Ploërmel disposait déjà d'une ligne de production de masques FFP2, démontée puis cédée à un autre fabricant de masques en France.