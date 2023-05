Bretagne : L'ancien hôtel situé à Montgermont prêt à accueillir les sans-abris de la région parisienne

France Bleu Armorique : Nous sommes donc dans cet ancien hôtel Formule 1, situé sur la route du meuble à Montgermont, c’est ici que vous préparez l’arrivée des sans-abris de la région parisienne ?

ⓘ Publicité

Fabien Belliarde, responsable Ouest de l’association Aurore : On a pris les clés la semaine dernière, on a fait un gros travail de nettoyage, de remise en état et d'aménagement. On va mettre des frigos dans chaque chambre. On a transformé quelques chambres en bureaux. On a fait également en sorte de pouvoir gérer un certain nombre de prestations comme la restauration, avec des plateaux repas qui seront assurés par des prestataires chaque jour. Il y a aussi un service pour la blanchisserie. Il nous faut assurer la sécurité des lieux. Il y aura une présence 24h/24h sur l'établissement, avec un veilleur de nuit. Mais vous voyez, on est quand même sur des conditions d'accueil qui sont plutôt satisfaisantes

FBA : L'établissement dispose de 63 chambres, elles seront toutes utilisées pour les sans-abris de la région parisienne ?

Fabien Belliarde : À ce jour, il y a 50 chambres qui seront mis à disposition du dispositif et on garde sept chambres pour conserver un minimum d'accueil pour des personnes orientées par le 115. Pour l'instant, on n'a pas trop d'indications concernant les familles qui seront orientées ici. Les premiers retours d'expérience des autres SAS régionaux montrent quand même une hétérogénéité des compositions familiales. Donc, il peut y avoir à la fois des personnes en famille, mais aussi des personnes isolées.

Fabien Belliarde, responsable Ouest de l'association Aurore © Radio France - Céline Guétaz

FBA : Ces personnes accueillies resteront trois semaines dans cet ancien hôtel ?

Fabien Belliarde : L'objectif de ce travail, c'est vraiment de les amener à une solution durable en matière d'hébergement. Il s'agit avant tout de veiller à ce que la continuité de l'hébergement soit assurée au-delà de la période d'évaluation, ici sur l'établissement.

FBA : Entendez-vous les critiques concernant les capacités d’accueil en Bretagne, avec un service du 115 souvent saturé, notamment à Rennes ?

Fabien Belliarde : On mesure la complexité de ce type de dispositif sur des territoires qui sont déjà saturés au niveau de l'hébergement et du logement. Pour autant, on trouve plutôt intéressant l'idée d'expérimenter une solution de fond pour ces personnes. Effectivement, il y a un effet de calendrier. Il y a certainement un effet d'opportunité d'une certaine manière, mais on a presque envie de dire qu'enfin, enfin, on va pouvoir expérimenter une solution de fond pour sortir durablement de cette situation. Parce que c'est l'ambition, sortir durablement ces familles et ces personnes isolées de situations de grande détresse sanitaire, psychique, sociale et administrative qu'elles peuvent rencontrer en Île-de-France. On y voit des moyens pour permettre à ces personnes de raccourcir les délais d'attente très longs par rapport à leur accès au droit et surtout d'améliorer leurs conditions de vie pour leur permettre de se projeter dans un avenir un peu plus optimiste que ce qui leur est imposé en ce moment. Mais bien sûr, il faut absolument que l'ambition de cette politique publique puisse s'accompagner d'une augmentation significative du nombre de places d'hébergement. Le ministère du Logement a annoncé la création de 3600 places sur l'ensemble du territoire national. En Bretagne, je n’ai pas de chiffres précis.

FBA : Concernant le site de Bruz, qui doit être opérationnel en septembre prochain pour prendre le relai de l’hôtel de Montgermont, il semble que le projet ait du plomb dans l’aile ?

Fabien Belliarde : Pour nous, il est hors de question qu'on installe sur le terrain pollué de Bruz, non seulement pour les résidents, mais aussi pour les personnes avec qui on travaillait. On est sensible aux risques sanitaires encourus par nos salariés. Il peut y avoir des mesures correctives sur le terrain de Bruz. Mais celle-ci sont assez longues à mettre en œuvre et ça ne correspond pas au calendrier fixé par l'État. Je sais qu'il y a des alternatives qui sont à l'étude parce qu’il y a quand même un enjeu important, c’est une politique publique. Il y a une volonté de la part des services de l'Etat d'aller vite. Nous, on a donné notre cahier des charges, on a donné nos conditions. Maintenant, on n'est pas en charge de la prospection foncière pour le compte des services de l'Etat.