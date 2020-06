Bretagne : l'établissement français du sang a besoin de vous

Appel à la mobilisation ! L'établissement français du sang a besoin de vous. Si pendant la période du confinement, les donneurs ont répondu présent, depuis le début du mois de mai ils sont beaucoup moins nombreux à se rendre dans les lieux de collecte. Résultat : les stocks ont atteint leur seuil d'alerte. "Nous avons désormais 90.000 poches disponibles au niveau national, ça parait beaucoup mais en réalité ça représente de quoi fournir les hôpitaux une douzaine de jours, pas plus," explique Julien Robinet, directeur des prélèvements à l'établissement français du sang de Bretagne.

Plus de besoins mais moins de dons depuis le déconfinement

Dans la région, la moyenne de 600 dons quotidiens est tenue. "Mais c'est une question de solidarité nationale. On donne moins dans d'autres régions du pays, alors il faut se soutenir." Plusieurs raisons expliquent la baisse des dons. Avec l'application des nouvelles mesures sanitaires, il faut désormais prendre rendez-vous dans les maisons de collecte. Moins de personnes sont accueillies. "Nous ne pouvons plus aller dans les entreprises ou sur les sites universitaires. Il y a des endroits de France où les bus de collecte ne peuvent plus circuler non plus," explique le docteur Robinet. Dans le même temps, l'activité des hôpitaux a repris. Il faut de nouveau puiser dans les stocks de poches.

De grandes collectes organisées dans la région

A l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin, l’Etablissement français du sang relance son opération "Prenez le relais, un mois pour tous donner !" du 8 juin au 11 juillet. Les donneurs sont invités à encourager leur entourage à se rendre dans les lieux de collecte. En Bretagne, plusieurs événements sont organisés la semaine prochaine.

À Rennes : du mercredi 10 au vendredi 12 juin à la Halle Martenot de 11h30 à 19h.

À Vannes : du vendredi 12 de 8h à 19h au samedi 13 juin de 9h à 16h à la Maison du don.

À Saint-Brieuc : du vendredi 12 de 9h à 18h au samedi 13 juin de 9h à 16h. à la Maison du don.

À Lorient : du vendredi 12 de 8h à 19h au samedi 13 juin de 9h à 16h à la Maison du don.

Sur le site de l'établissement français du sang vous retrouvez toutes les conditions à remplir pour donner votre sang ainsi que les collectes organisées dans la région.