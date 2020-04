Bretagne : l'une des dernières Bigoudènes à porter la coiffe est décédée

Marie-Louise Lopéré, originaire de Penmarc'h dans le Pays Bigouden (29), était l'une des dernières à porter la coiffe chaque jour. Elle avait participé à une publicité pour Tipiak il y a quelques années. Elle s'est éteinte dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 97 ans.

Vous l'avez sûrement vue dans la publicité Tipiak tournée en 2015. Marie-Louise Lopéré, originaire de Penmarc'h dans le Pays Bigouden, portait la coiffe chaque jour jusqu'en hiver 2017, lorsqu'elle est venue vivre en maison de retraite. Elle vient de nous quitter à l'âge de 97 ans.

Elle n'a pas eu une vie facile. -Michel Bolzer, spécialiste des coiffes du Pays Bigouden

"Marie-Louise n'a pas eu une vie facile" nous raconte Michel Bolzer, repasseur et spécialiste des coiffes du Pays Bigouden. "Elle a été veuve très tôt, elle a élevé son fils seule et a travaillé en usine, au Guilvinec."

La bretonnante de naissance, spécialiste du picot, une dentelle au crochet du Pays Bigouden, participait depuis sa retraite à de nombreux rendez-vous traditionnels. "Elle venait avec nous tous les ans à la Fête des Brodeuses mais aussi aux ateliers du Musée Bigouden."

C'était une femme très joyeuse !

Michel Bolzer décrit Marie-Louise Lopéré comme "une femme très joyeuse, plutôt réservée mais il suffisait de savoir comment la prendre et ça se passait très bien." Son attachement à la coiffe et au Pays Bigouden, on avait pu le voir également il y a quelques années dans une publicité pour la marque bretonne Tipiak.

Un attachement au costume traditionnel transmis par son père : "C'était le dernier bigouden à porter le costume tous les jours, jusqu'à sa mort en 1995, il demandait à ce qu'on lui mette le gilet." Marie-Louise était également une femme très croyante qui se rendait à la messe tous les dimanches.

Il ne reste plus qu'une Bigoudène à porter la coiffe chaque jour

"Hélas, Marie-Louise, comme les autres en ce moment, aura un enterrement triste et confiné", regrette Michel Blozer. Elle devrait être enterrée dans l'intimité familiale dans les prochains jours.

Actuellement, il ne reste plus qu'une Bigoudène à porter la coiffe chaque jour. Il s'agit d'Alexia Caoudal (que l'on voit dans la publicité pour Tipiak aux côtés de Marie-Louise Lopéré), elle a 94 ans et a "bien la tête sur les épaules !" nous rassure Michel Bolzer.