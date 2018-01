Rennes, France

On se pacse davantage dans l'Ouest et le Sud-Ouest, c'est ce qui ressort de l'étude publiée ce mardi par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. En 2016 en France (hors Mayotte), 30,5 millions de personnes vivaient en couple sous le même toit; elles étaient mariées à 72%, 21% vivaient en union libre et 7% étaient pacsées. C'est dans l'Ouest et le Sud-Ouest que la proportion de couples pacsés est la plus importante, notamment en Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne et Loire-Atlantique.

Dans les villes

Les villes comptant le plus d'étudiants sont celles qui ont le plus de couples ayant choisi un PACS comme à Rennes, Nantes ou Toulouse. On y trouve 10% ou plus de couples pacsés et 26% en union libre. Selon l'INSEE, c'est autour de 30 ans que le Pacte Civil de Solidarité est le plus sollicité; les personnes pacsées sont souvent plus diplômées que celles ayant opté pour le mariage. Ce sont les agriculteurs qui se pacsent le moins mais qui se marient le plus.