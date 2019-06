Bretagne : la Bernard Hinault, une course humanitaire samedi dans les Côtes d'Armor

Saint-Brieuc, France

La 14è édition de la Bernard Hinault se dispute ce samedi 15 juin sur les routes des Côtes d'Armor. C'est le champion breton, quintuple vainqueur du Tour de France, qui a créé cette cyclo-sportive à destination des sportifs de tous les niveaux et tous les âges, femmes comme hommes. Au programme, 2 cyclo-sportives chronométrées de 200 et 120 kilomètres et 3 rando-sportives de 120, 80 et 35 kilomètres. A cela se rajoutent aussi des randonnées pédestres.

Un but humanitaire

Les amateurs de vélos se réunissent pour l'effort, l'ambiance et aussi des objectifs humanitaires, un principe auquel tient beaucoup Bernard Hinault. Cette année les bénéfices de la journée seront reversés à 3 associations "la Maison des familles" pour les familles de patients de l'hôpital de Saint-Brieuc, "Handichiens" au service des chiens d'assistance des personnes handicapées et aussi "Tuba" un lieu d'accueil des familles d'enfants autistes.

Succès

L'an dernier la Bernard Hinault avait réuni 1500 participants. Un chiffre qui devrait être du même ordre cette année. Le départ et l'arrivée se font samedi matin à partir de 8 h du parc-expo de Brézillet à Saint-Brieuc. Comme chaque année Bernard Hinault sera le coureur le plus célèbre puisque le Costarmoricain s'alignera sur le 120 kilomètres.

Plus d'infos : le site de la Bernard Hinault