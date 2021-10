Bretagne : la population continue de vieillir et les naissances diminuent toujours

La croissance démographique ralentit en Bretagne et la population continue de vieillir selon la dernière étude de l'INSEE Bretagne. Au 1er janvier 2021, la population bretonne est estimée à 3.371.000 habitants. La hausse est de 0,4% en un an (+ 12.600 habitants) et est supérieure à la moyenne nationale (+0,2%). On est loin de la forte croissance du début des années 2000 qui était de 0,9% entre 2001 et 2011. Cette dynamique est mal répartie sur le territoire : l'Ille-et-Vilaine a gagné près de 100.000 habitants lors de la dernière décennie contre 5.000 personnes seulement pour les Côtes d'Armor. En 2020, l'âge moyen de la population bretonne est de 43 ans. En 2010, il était de 40,8 ans.

Plus de décès, moins de naissances

En 2020, le solde naturel de la Bretagne a été négatif, c'est-à-dire que les décès ont été supérieurs aux naissances : 35.700 personnes sont décédées et 31.000 bébés sont nés. Les naissances ont diminué de 1,4% par rapport à 2019 : il s'agit de la dixième année consécutive de baisse des naissances. Un taux de fécondité en baisse ainsi que la diminution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants expliquent cette situation. En revanche, les décès ont augmenté de 1,3% entre 2019 et 2020 en raison de l'arrivée des baby-boomers les plus âgés qui passent leur retraite dans leurs résidences secondaires.