Bretagne : la population vieillit

En 2050, un breton sur trois aura plus de 65 ans. La part des seniors dans la population de la région augmente selon une étude de l'INSEE Bretagne, qui se base sur des projections pour savoir quelle sera la population de demain.

La population bretonne augmente plus rapidement que la moyenne nationale. Une croissance qui s'explique notamment selon l'Insee par l'arrivée de seniors dans la région. Selon les prévision de l'institut de statistique, les plus de 65 ans seront 537 000 de plus en 2050 en Bretagne. Le poids des seniors dans la population bretonne atteindrait ainsi les 30%.

30% des Bretons auront plus de 65 ans en 2050

La population augmente plus rapidement en Ille-et-Vilaine, mais c'est aussi le département breton qui reste le plus jeune. Un élément que l'Insee explique par l’attractivité du département pour les étudiants et les jeunes actifs.

Les graphiques réalisés par l'Insee montrent bien que la proportion de personnes agées augmentent dans la région. - .(Insee)

Davantage de personnes âgées dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor

C'est dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor que la proportion de plus de 65 ans sera la plus élevée (35%). Ce phénomène s'accentue dans les départements bretons où la population est déjà la plus âgée (Finistère, mais également Morbihan et Côtes-d'Armor). En 2050, 18% des bretons auront plus de 75 ans.