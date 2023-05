Bretagne : le défenseur des droits de plus en plus saisi au sujet de la dématérialisation des services publics

Le Défenseur des droits est de plus en plus sollicité en Bretagne, avec plus de 3.000 dossiers saisis en 2022 et une forte activité depuis le début de l'année. Détails des missions régionales du défenseur des droits avec la cheffe du pôle "défenseur des droits" en Bretagne-Pays de la Loire, Julie Béranger, invitée de France Bleu Armorique ce mardi.

France Bleu Armorique : Quelles sont les missions du défenseur des droits, comment fonctionne cette institution et depuis quand elle existe ?

Julie Béranger : Oui, alors en quelques mots, l'institution du Défenseur des droits existe depuis 2011, douze ans maintenant. Et pourtant, on est assez mal connu du grand public et des professionnels. C'est une institution administrative qui est prévue par la Constitution et qui est totalement indépendante, c'est-à-dire qu'elle est détachée de tous les pouvoirs politiques, judiciaires. Et elle intervient sur cinq domaines de compétence : la relation avec les services publics, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes de nous saisir si elles ont un problème avec la CAF, un problème de retraite, un problème d'impôts, la lutte contre les discriminations dans tous les domaines où la discrimination est interdite, la défense des droits de l'enfant dès lors qu'un enfant voit ses droits tels que prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant bafoués. On peut aussi saisir le Défenseur des droits concernant la déontologie de la sécurité, quand une personne chargée de mission de sécurité publique, type police, gendarmerie ou privé, comme les agents de sécurité privés qui ne respectent pas la déontologie et un dernier champ de compétence plus récent, c'est celui de la protection et de l'orientation des lanceurs d'alerte.

Comment fait-on appel à vous si on a un problème avec une administration ?

On a des délégués bénévoles en région, on en a 18 sur la Bretagne qui tiennent des permanences d'accès au droit dans divers lieux comme les maisons de justice, les points justice, les établissements pénitentiaires également. On peut les saisir de manière totalement gratuite et confidentielle, soit en allant sur le site internet de l'institution Défenseur des droits , soit par téléphone, en contactant directement par téléphone les structures sur lesquelles nos délégués interviennent.

Et donc, on disait 3.000 dossiers saisis en 2022 pour la Bretagne, c'est surtout quand on a un souci avec les administrations par exemple ?

Oui, c'est vrai que sur les territoires, comme nos délégués interviennent exclusivement par le biais de la médiation, c'est-à-dire qu'ils font du règlement amiable et ils ne sont pas dans une approche juridique contentieuse comme peut l'être le juge, on intervient à plus de 95 % sur les départements bretons sur les sujets de relation avec les services publics qui sont des sujets qui nous concernent tous et toutes dans notre quotidien. Quand on a des problèmes d'allocations logement, d'allocations CAF ou un problème de blocage avec les impôts. C'est vrai que c'est vraiment le premier sujet de saisine de l'institution sur les territoires.

Aujourd'hui, les services des administrations sont souvent dématérialisés. Cela entraine des problèmes pour beaucoup d'usagers. Est-ce que vous pouvez les aider ? Est-ce que c'est notamment pour ça que vous pouvez être saisie ?

C'est vrai que ces derniers temps, la dématérialisation qui s'est généralisée dans toutes les institutions, a eu pour conséquence des diminutions de moyens humains. Donc fermeture des guichets, moins de personnel pour répondre aux appels quand les personnes ont des difficultés. Donc ça, ça génère un éloignement des services publics pour tous, mais surtout pour les personnes particulièrement éloignées du droit, les personnes précaires notamment, et les personnes en situation de handicap, mais aussi les jeunes qui peuvent avoir des difficultés à se saisir des outils informatiques. Et donc la dématérialisation, effectivement, fait partie des sujets sur lesquels on peut intervenir pour débloquer une prise de rendez-vous impossible ou un contact impossible avec une administration.

Est-ce que certains dossiers bretons remontent au niveau national et si oui, lesquels ?

Oui, effectivement, comme je le disais, nos délégués n'interviennent que par la voix de la médiation. Mais parfois la médiation, cela peut ne pas fonctionner, soit parce que les personnes ne souhaitent pas entrer en médiation, soit parce que les administrations ou les personnes mises en cause ne changent pas leur position. Dans ces cas-là, le dossier ne s'arrête pas nécessairement au niveau de nos délégués. Si on constate à l'étude que possiblement, il y a bien une atteinte aux droits des personnes, on peut transmettre le dossier au siège de l'institution à Paris, qui, lui, a des pouvoirs d'instruction beaucoup plus contraignants, avec la possibilité de faire des auditions, des vérifications sur place et de permettre, à l'issue d'une enquête un peu plus lourde qui peut prendre quelques mois, voire quelques années, à la Défenseure des droits elle-même, de prendre une décision pour présenter des observations à la justice s'il y a un contentieux ou faire des recommandations individuelles ou même générales sur les dossiers.