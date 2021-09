Le nombre de logements en Bretagne a augmenté plus vite que la moyenne nationale ces cinquante dernières années, selon une étude de l'Insee parue jeudi. La région comptait près de deux millions de logements en 2018, dont 13% de résidences secondaires.

Bretagne : le nombre de logements a plus que doublé en cinquante ans

Le nombre de logements en Bretagne a plus que doublé depuis 1968. C'est une des conclusions de l'étude publiée par l'Insee jeudi 23 septembre sur le logement dans la région. Le nombre de résidences principales a augmenté trois fois plus vite que la population.

En 2018, la Bretagne compte ainsi 1 938 500 logements, en grande majorité des résidences principales. La proportion de résidences secondaires est plus élevée que la moyenne nationale : on en dénombre 257 800 dans la région, ainsi que 144 800 logements vacants, soit respectivement 13% et 7,5% des logements.

Des logements chauffés au gaz et à l'électricité

Selon cette étude, les Bretons vivent très majoritairement en maison individuelle. En 2018, elles représentent près des trois quarts des résidences principales de la région. La majorité d'entre elles ont été construites entre 1946 et 1990.

Cette étude se penche aussi sur le mode de chauffage de ces logements. Les deux tiers sont alimentés par le gaz ou l'électricité, et 14% au fioul.