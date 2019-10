Bretagne : le nombre de naissances baisse encore dans la région

Région Bretagne, France

Les Bretons ne sont pas vraiment motivés à l'idée de faire des enfants. C'est ce qui ressort cette année encore des chiffres de la démographie 2018 publiés ce mardi 22 octobre par l'Insee. Pour la huitième année consécutive, le nombre de naissances est en baisse dans la région. 31.700 petits bretons ont vu le jour en 2018, soit 400 de moins par rapport à 2017.

Plus de morts que de naissances en 2018

L'Insee explique cette baisse par le recul du taux de fécondité des femmes bretonnes et du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. La population bretonne vieillit. En 2018, 35.500 personnes sont décédées dans la région. Il y a donc eu plus de morts que de naissances pendant l'année.

Alors que les plus de 65 ans sont de plus en plus représentés au sein de la population bretonne, l'âge moyen des Bretons est aussi plus élevé que la moyenne de la population française. D'après l'Insee, il est de 42,5 ans dans la région contre 41,2 ans au niveau national.

Malgré tout, la région a accueilli 6.000 habitants supplémentaires l'an dernier grâce aux nouveaux arrivants. Au 1er janvier de cette année, la population était estimée à 3,33 millions d'habitants en Bretagne.